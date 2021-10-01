Де лікуватися олександрійцям? (вся місцева територіальна медична система)

Затверджено мережу закладів охорони здоров`я Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з відповідним рішенням виконавчого комітету, до переліку медичних закладів, підпорядкованих управлінню охорони здоров`я Олександрійської міськради, увійшли такі комунальні підприємства:

«Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Олександрії»,

«Центральна міська лікарня м.Олександрії»,

«Дитяча міська лікарня»,

«Міська стоматологічна поліклініка»,

комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради»,

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської міської ради»,

централізована бухгалтерія управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради.