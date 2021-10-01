Де не буде світла на Олександрійщині у першій декаді жовтня

У першій декаді жовтня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-344 10/0.4 кВ
|01.10.2021 09:00
|01.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.09.2021
|Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 67, 71, 73-74, 79, 81, 83, 85, 89-91, 99
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Клубна вул., 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Клубний пров., 2б, 4, 6
Протопопівка, Козацька, 12
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
Протопопівка, Фермерська, 14-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-66
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-240 10/0.4 кВ
|01.10.2021 09:00
|01.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Щасливе, Нагорна, 2, 5-7, 9-14, 16, 19, 21-22
Щасливе, Шевченко, 2, 4, 19
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л143 10 кВ->КТП-472 10/0.4 кВ
|01.10.2021 09:00
|01.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Попельнасте, Перемоги, 44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62, 64-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 78, 82-83
|Л612Р 6 кВ->КТП-1443 6/0.4 кВ->Ф2
|01.10.2021 09:00
|01.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Мартоіванівка, Воронова, 1А
Мартоіванівка, Горонович, 1, 1А, 1б, 2-3, 3А, 3Б, 4-8, 8А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14-22
Мартоіванівка, Конєва, 25, 25Б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45
Мартоіванівка, Першотравнева, 56
Мартоіванівка, Тиха, 1-20, 22
|Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ->Ф1
|01.10.2021 09:00
|01.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|21.09.2021
|Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 15-16
Веселе, Садова, 5а, 7, 27-33
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1001 10/0.4 кВ
|01.10.2021 09:12
|01.10.2021 14:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Весняна, 51, 53, 55, 57
Олександрія, Міліцейська, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129А, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158
Олександрія, пров.Індустріальний, 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Садова, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 46, 48, 50, 52, 54
Олександрія, Ушинського, 2
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->ЗТП-1005 6/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 14:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Григорія Усика, 41, 43
|Л612Р 6 кВ->КТП-1443 6/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Мартоіванівка, Першотравнева, 26, 28, 30-31, 31А, 32-34, 35А, 36-41, 43-48, 48А, 49-55, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71
|Л6204 6 кВ->КТП-1230 6/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|21.09.2021
|Пантаївка, Богдана Хмельницького, 41
Пантаївка, Лесі Українки, 1-26
Пантаївка, Ломоносова, 1, 1А, 2-5, 5А, 6-7, 7А, 8-9, 9А, 10-15, 15А, 16-23, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 27А, 28-31, 31А, 32-37
Пантаївка, Першотравнева, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-23.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 9, 13-19
Куколівка, Квітнева, 1а, 10, 19, 21, 26а, 35-39, 39а, 40, 42-43, 46-48, 51, 54
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 3, 9, 13-19
Куколівка, Квітнева, 1а, 10, 19, 21, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40, 42-43, 46-48, 51, 54
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф3
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-36, 53, 55, 70
|Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ->Ф3
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 3
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф3
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 27, 41, 45, 59, 67, 103-107, 112-113, 116-118, 123-124, 203
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 61а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 37-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-52
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф3
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф3
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 64
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф4
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 49-50
|Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Квітнева, 24, 24а, 25-27, 32-33, 33а, 34, 35а
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 27А, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34
|Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 69
|Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 27А, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ->Ф3
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 5
Солов’ївка, Шевченко, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф1
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 39, 49, 78, 81, 91, 101, 115, 122
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф2
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 21, 35, 68-69, 72-74, 76, 80, 83, 85, 87-88, 90, 94-96
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|04.10.2021 09:00
|04.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1007 6/0.4 кВ
|04.10.2021 13:00
|04.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 1-8, 10, 12, 14
Олександрія, Санітарна, 25, 25А, 25Б, 25В, 27-28, 28А, 29-33, 33А, 35, 37, 37А
Олександрія, Шевченка, 26-29, 29 корп.1, 30-44, 46, 49-54, 56, 58, 62, 64
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1048 1Т 6/0.4 кВ
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 15:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Олександра Козенка, 8, 12, 12а
Олександрія, Перспективна, 10
Олександрія, пров.Перемоги, 1, 1А, 2-5, 7-14, 18, 20, 22
Олександрія, Софіївська, 11, 15, 17
Олександрія, Шевченка, 141
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1048 2Т 6/0.4 кВ
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 15:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 75
Олександрія, Козацька, 37, 39
Олександрія, Олександра Козенка, 10
Олександрія, Святомиколаївська, 41, 43
Олександрія, Софіївська, 8
Олександрія, Шевченка, 140, 142
|Л612Р 6 кВ->КТП-1443 6/0.4 кВ->Ф2
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Мартоіванівка, Воронова, 1А
Мартоіванівка, Горонович, 1, 1А, 1б, 2-3, 3А, 3Б, 4-8, 8А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14-22
Мартоіванівка, Конєва, 25, 25Б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45
Мартоіванівка, Першотравнева, 56
Мартоіванівка, Тиха, 1-20, 22
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-138 10/0.4 кВ
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|Косівка, Зарічна, 1-2, 5, 7, 13, 15, 17
Косівка, Захисників України, 1, 3-4, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18
Косівка, Луговий пров., 2, 6
Косівка, Миру, 3-4, 7, 14-15, 17, 22-25, 27, 31, 33-38, 38а, 40, 42, 46-51, 53-58, 60-61, 63, 65, 65а, 67
Косівка, Незалежності, 1, 3, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25
Косівка, пров.Миру, 1, 1а, 2а, 3, 5
Косівка, Степова, 4, 6-8, 11-13
|Л6204 6 кВ->КТП-1230 6/0.4 кВ->Ф2
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|21.09.2021
|Пантаївка, Богдана Хмельницького, 41
Пантаївка, Лесі Українки, 1-26
Пантаївка, Ломоносова, 1, 1А, 2-5, 5А, 6-7, 7А, 8-9, 9А, 10-15, 15А, 16-23, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 27А, 28-31, 31А, 32-37
Пантаївка, Першотравнева, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л143 10 кВ->КТП-472 10/0.4 кВ
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Попельнасте, Перемоги, 44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62, 64-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 78, 82-83
|Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 9, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 24-25, 25а, 27, 94
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф2
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Гайове, Вишнева, 1-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 8, 12, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 52
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф1
|05.10.2021 09:00
|05.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Гайове, Гагаріна, 1-7, 9-11, 13а, 14-17, 19-21, 42, 46, 54
Гайове, Шкільна, 1-2, 4, 6-7, 7А, 14, 19А, 24, 25А, 26-27
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1053 6/0.4 кВ
|05.10.2021 13:00
|05.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Пушкіна, 16
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->ЗТП-1092 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 14:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Авіаційна, 1, 3-5, 7-12
Олександрія, Запорізька, 34, 36, 38, 40, 46
Олександрія, Орловська, 1, 2а, 3-6, 6А, 7А, 8, 10, 12, 14
Олександрія, пров.Краснодонців, 20-22, 24
Олександрія, пров.Маршала Конєва, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Олександрія, Телевізійна, 1, 3
|Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ->Ф1
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|21.09.2021
|Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-138 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|Косівка, Зарічна, 1-2, 5, 7, 13, 15, 17
Косівка, Захисників України, 1, 3-4, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18
Косівка, Луговий пров., 2, 6
Косівка, Миру, 3-4, 7, 14-15, 17, 22-25, 27, 31, 33-38, 38а, 40, 42, 46-51, 53-58, 60-61, 63, 65, 65а, 67
Косівка, Незалежності, 1, 3, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25
Косівка, пров.Миру, 1, 1а, 2а, 3, 5
Косівка, Степова, 4, 6-8, 11-13
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф1
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Гайове, Гагаріна, 1-7, 9-11, 13а, 14-17, 19-21, 42, 46, 54
Гайове, Шкільна, 1-2, 4, 6-7, 7А, 14, 19А, 24, 25А, 26-27
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф2
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Гайове, Вишнева, 1-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 8, 12, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 52
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 3, 9, 13-19
Куколівка, Квітнева, 1а, 10, 19, 21, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40, 42-43, 46-48, 51, 54
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 27А, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л642 6 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-23.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|06.10.2021 09:00
|06.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->ЗТП-1058 6/0.4 кВ
|06.10.2021 13:00
|06.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Декабристів, 1-24, 26, 28, 30, 32-39, 41
Олександрія, Кременчуцька, 28
Олександрія, пр.Соборний, 19, 21, 23, 26
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1426 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 14:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1093 1Т 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 14:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 14:00
|Плановий ремонт
|1093
|21.09.2021
|Олександрія, Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Олександрія, Елеваторна, 1-5, 7-21
Олександрія, Зоряна, 1, 1А, 2-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Олександрія, Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Міліцейська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130
Олександрія, пров.Верхній, 1-17, 19
Олександрія, пров.Весняний, 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Можайського, 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, пров.Нижній, 1, 3-20
Олександрія, пров.Середній, 1-18
Олександрія, Сидоренка, 1
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1093 2Т 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 14:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Миколи Зерваницького, 1
Олександрія, Михайла Грушевського, 43, 45, 47
|Л612Р 6 кВ->КТП-1443 6/0.4 кВ->Ф2
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Мартоіванівка, Воронова, 1А
Мартоіванівка, Горонович, 1, 1А, 1б, 2-3, 3А, 3Б, 4-8, 8А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14-22
Мартоіванівка, Конєва, 25, 25Б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45
Мартоіванівка, Першотравнева, 56
Мартоіванівка, Тиха, 1-20, 22
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-508 10/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10-20, 22-34
Андріївка, Садова, 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Центральна, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1179 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-26, 28-49, 51-56, 58
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25А, 25К1, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Знам’янська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Знам’янський пров., 79
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Нагорна, 143, 145
Олександрія, Нагорний пров., 2
|Л628 6 кВ->КТП-1028 6/0.4 кВ->Ф4
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Знам’янська, 36
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
|Л628 6 кВ->КТП-1179 6/0.4 кВ->Ф3
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 20
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25К1
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1029 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Л628 6 кВ->КТП-1179 6/0.4 кВ->Ф4
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 26, 28-49, 51-56, 58
Олександрія, Знам’янська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Знам’янський пров., 79
Олександрія, Київська, 25-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 39, 41, 43-49, 51-60, 62-69, 71-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Володимира Груші пров., 1-2, 4, 4А
Олександрія, Знам’янська, 39, 41
Олександрія, Козацький шлях, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54-70, 70А, 71-79, 79А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова пров., 1-8, 10
Олександрія, Нагорний пров., 8, 10, 12, 14
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Сергія Солопа пров., 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, Сергія Тюленіна пров., 1-3, 5-9
Олександрія, Таврійський пров., 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
|Л628 6 кВ->КТП-1179 6/0.4 кВ->Ф5
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Київська, 19-24
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф1
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Сергія Солопа пров., 6
|Л628 6 кВ->КТП-1179 6/0.4 кВ->Ф6
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 25
Олександрія, Григорія Логвина, 25А, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Нагорна, 143, 145
Олександрія, Нагорний пров., 2
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф2
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Знам’янська, 39, 41
Олександрія, Нагорний пров., 8, 10, 12, 14
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Сергія Солопа пров., 3А, 3Б, 4-5, 5А, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Таврійський пров., 2, 4-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1188 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф3
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 65
Олександрія, Козацький шлях, 55-70, 70А, 71-79, 79А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова пров., 1-8, 10
Олександрія, Таврійський пров., 1, 3
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6-15, 15А, 16-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Академіка Павлова пров., 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59, 61, 63
Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-26, 28-49, 51-56, 58
Олександрія, Бойківська, 1-3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Вересневий пров., 1-7
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17К1, 18-29, 31-51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 81-88, 90-100, 100А, 101-115, 115А, 116-117, 117А, 118-130, 132-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-22, 24, 26
Олександрія, Вище-Празька, 1-13, 13А, 14-19, 21-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-42, 42А, 43-49, 51-60, 62-69, 71-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Володимира Груші пров., 1-2, 4, 4А
Олександрія, Григорія Волкова, 1-2, 2д, 3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25А, 25К1, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 1К1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Знам’янська, 1-3, 3А, 3Б, 4-9, 11-14, 16, 16А, 17-31, 33, 35-37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Знам’янський пров., 2, 79
Олександрія, Івана Богуна пров., 11-23, 23А, 24-36, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-68, 70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2-8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 5-11, 11А, 12-17, 18А, 19-22, 23А, 24-35, 38-42, 44, 46-52, 54-70, 70А, 71-79, 79А, 80-81, 81А, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Курганський пров., 1-2
Олександрія, Леоніда Чернова пров., 1-8, 10
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-37, 39-43, 45-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74, 76-83, 83А, 84-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 138, 140а
Олександрія, Ломоносова пров., 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, Маяковского пров., 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, Миколи Герасюти пров., 1, 33
Олександрія, Михайла Іванова пров., 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145
Олександрія, Нагорний пров., 2, 8, 10, 12, 14
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-25, 25А, 27-32, 32А, 33-47, 48А, 49, 51-56, 58-71, 73-74, 74А, 75-84, 84А, 85-89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олексія Скічка, 2-5, 7-27, 27А, 28-33, 35, 37-47, 49-83, 83А, 84-95, 98-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
Олександрія, Олени Журливої пров., 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, Ольги Березняк пров., 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
Олександрія, Павла Доцуги пров., 1-11, 13, 15
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-8, 9А, 10-14, 16-18, 20, 22-28, 30, 32, 34, 36-38, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
Олександрія, Пугачова пров., 1
Олександрія, Разіна пров., 1-2, 2А, 3
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Сергія Солопа пров., 1, 3, 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, Сергія Тюленіна пров., 1-3, 5-9
Олександрія, Степняка-Кравчинського пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Суворова пров., 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24-25, 25А, 26-29, 31-33, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Таврійський пров., 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Тургенєва, 1А, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9-17
Олександрія, Франка, 1, 3-16, 18-34, 34А, 35-39, 39А, 40, 42-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-80, 81А, 82-87, 87А, 87Б, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149
Олександрія, Цеглянокаменярський пров., 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-40, 42, 43А, 44-46, 48-53
Олександрія, Ярочинська, 1-13, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28
|Л628 6 кВ->КТП-1188 6/0.4 кВ->Ф4
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф4
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 39, 41, 43-49, 51-60, 62-63
Олександрія, Володимира Груші пров., 1-2, 4, 4А
Олександрія, Козацький шлях, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1028 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Знам’янська, 36, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
Олександрія, Знам’янський пров., 2
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1196 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф5
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 64, 66-69, 71-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Сергія Тюленіна пров., 1-3, 5-9
|Л628 6 кВ->КТП-1028 6/0.4 кВ->Ф3
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Олександрія, Знам’янська, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
Олександрія, Знам’янський пров., 2
Олександрія, Осіння, 29
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->МТП-1463 6/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ТП-1029
|25.09.2021
|Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ->Ф2
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.09.2021
|Протопопівка, Козацька, 37а, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68, 70-78, 80-83, 85-91, 96-98, 99а, 100, 101а, 102, 104, 106, 108
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1171 1Т 6/0.4 кВ->Ф3
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.09.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|08.10.2021 09:00
|08.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|502 35 кВ->ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ
|08.10.2021 10:00
|08.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Головківка, Бузкова, 1а
Головківка, Весняна, 2, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 20, 22-23, 25, 29-31, 33-40, 40а, 41, 43, 45-46, 48-50, 54-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 84
Головківка, Кленова, 1, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24
Головківка, Лугова, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
Головківка, Мальовнича, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Головківка, Миру, 137, 143, 145, 149-154, 154а, 154б, 156-158, 160-161, 165, 167, 169, 171, 173, 175-179, 181, 184-186, 188-193, 195-196, 199, 201, 203
Головківка, Мічуріна, 2-3, 5, 8-11, 13-20, 22-28, 31, 33-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72
Головківка, Молодіжна, 1а, 3, 5-7, 10, 12, 16, 23
Головківка, Озерна, 1, 5-6, 8, 13, 15-16, 19, 23-25, 27, 30-36, 38-39
Головківка, Осіння, 2, 6, 10, 12, 15-18, 20-23, 25, 27-28, 31-33, 36-37, 39-41, 43, 45, 47
Головківка, пров.Центральний, 5, 7
Головківка, Садова, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Головківка, Тимірязєва, 5, 7, 9, 14-15
Головківка, Українська, 3-4, 7-8, 10, 12, 15, 18, 20-26, 29, 38, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 70, 78
Головківка, Центральна, 110, 112, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 194, 196, 198, 200-201, 203-217, 217а, 218-221, 223, 224а, 225, 227-228, 231-235, 237, 239, 241, 243-250, 252-256, 258, 260-261, 263-264, 266-271, 272а, 275-278, 280-283, 285, 289, 291, 293, 295-297, 300-301, 303, 305-306, 308-311, 313-317, 319, 321-325, 327, 332-334, 337, 339, 343, 345, 349, 353, 355, 357, 359, 367, 369, 371, 373, 379, 381, 383, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 405, 409, 411, 415, 417, 421, 423, 431, 435, 437, 439, 443, 447, 451, 453, 455, 457, 459, 463, 467, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 485, 487, 491, 499
Головківка, Шевченко, 1, 3, 5
Олександрійське, 8-го Березня, 4
Олександрійське, Першотравнева, 1-8, 10-12, 14-17, 19, 21
Олександрійське, пров.Промисловий, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрійське, пров.Транспортний, 2, 2А, 4, 6, 8, 10
Олександрійське, Промислова, 1-3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37
Олександрійське, Степова, 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10-24, 26, 28-32
Олександрійське, Трудових Резервів, 1-2, 2А, 3-4, 6-7, 9, 12, 14-19, 19А, 19Б, 20-22, 24, 26, 28, 30
Олександрійське, Фабрічна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Олександрійське, Чарівна, 1, 1А, 2-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрійське, Шахтарська, 6