Планові відключення світла сьогодні в Олександрії (перелік вулиць)

У зв`язку з плановим ремонтом заплановані відключення електроенергії на деяких вулицях міста сьогодні, 10 січня, повідомляє “Голос Громади”.

Назва енергооб’єкта Початок виконання робіт Закінчення виконання робіт Причина відключення (вид робіт) Дата оприлюднення на сайті ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-143 10/0.4 кВ 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.12.2021 Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23 ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-309 10/0.4 кВ 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 16.12.2021 ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-366 10/0.4 кВ 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 16.12.2021 ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021 Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф3 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021 Олександрія, Чонгарська, 18-41, 43 Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф4 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021 Олександрія, Ж/Д БУДКА, 345

Олександрія, Чонгарська, 2-4, 4А, 5-16, 16А, 17 Л116 10 кВ->КТП-2 10/0.4 кВ->Ф2 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021 Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф2 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 21.12.2021 Олександрія, Академіка Павлова пров., 61, 63

Олександрія, Войнівська, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32

Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138 Л1220 6 кВ->КТП-1213 6/0.4 кВ->Ф2 10.01.2022 09:00 10.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022 Олександрійське, Миру, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Олександрійське, Цегельний пров., 1-15

Олександрійське, Шкільна, 1-12, 14

Олександрійське, Шкільний пров., 1, 2А, 3-10, 12 ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1205 6/0.4 кВ 10.01.2022 10:00 10.01.2022 15:00 Плановий ремонт 16.12.2021 Олександрійське, Ковтуна, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103

Олександрійське, Миру, 1, 3-4, 5А, 6, 7А, 8, 9А, 10, 11А, 13А, 15А, 17А, 19А, 21А, 23А, 25А

Олександрійське, Панфілова, 11, 13 ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1041 6/0.4 кВ 10.01.2022 13:00 10.01.2022 16:00 Плановий ремонт 16.12.2021 Олександрія, Братська, 24, 76

Олександрія, Григорія Усика, 45, 47

Олександрія, пл.Соборна, 17, 21, 23, 25

Олександрія, Таврійська, 3-8, 8А, 9-11, 13, 15