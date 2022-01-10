Планові відключення світла сьогодні в Олександрії (перелік вулиць)

У зв`язку з плановим ремонтом заплановані відключення електроенергії на деяких вулицях міста сьогодні, 10 січня, повідомляє “Голос Громади”.
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Дата оприлюднення на сайті
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-143 10/0.4 кВ
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-309 10/0.4 кВ
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-366 10/0.4 кВ
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф3
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Чонгарська, 18-41, 43
|Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф4
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Ж/Д БУДКА, 345
Олександрія, Чонгарська, 2-4, 4А, 5-16, 16А, 17
|Л116 10 кВ->КТП-2 10/0.4 кВ->Ф2
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф2
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 61, 63
Олександрія, Войнівська, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
|Л1220 6 кВ->КТП-1213 6/0.4 кВ->Ф2
|10.01.2022 09:00
|10.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Олександрійське, Миру, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Олександрійське, Цегельний пров., 1-15
Олександрійське, Шкільна, 1-12, 14
Олександрійське, Шкільний пров., 1, 2А, 3-10, 12
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1205 6/0.4 кВ
|10.01.2022 10:00
|10.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрійське, Ковтуна, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103
Олександрійське, Миру, 1, 3-4, 5А, 6, 7А, 8, 9А, 10, 11А, 13А, 15А, 17А, 19А, 21А, 23А, 25А
Олександрійське, Панфілова, 11, 13
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1041 6/0.4 кВ
|10.01.2022 13:00
|10.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Братська, 24, 76
Олександрія, Григорія Усика, 45, 47
Олександрія, пл.Соборна, 17, 21, 23, 25
Олександрія, Таврійська, 3-8, 8А, 9-11, 13, 15