У першій декаді грудня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє «Голос Громади».
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Оприлюд
нено
|Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ->Ф2
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.11.2021
|Пантаївка, Магістральна, 43
|Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ->Ф1
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.11.2021
|Пантаївка, Лесі Українки, 28, 30, 32
Пантаївка, Магістральна, 45
|Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ->Ф3
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.11.2021
|Пантаївка, Лесі Українки, 34, 36
Пантаївка, Миру, 9
Пантаївка, Шкільна, 2, 4
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1014 6/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Межевий пров., 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії пров., 2
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, Сонячна, 2-19, 21-32, 34-45, 47-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-159 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19, 21-23, 25-28, 31-34, 38-39, 41
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-544 6/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Приютівка, Зернова, 1, 3, 5, 7
Приютівка, Шкільна, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95
Приютівка, Шосейна, 1-10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-436 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Приютівка, Заводська, 1-4, 4А, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Приютівка, Інгулецька, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 12, 14-15, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Куколівка, Берегова, 2-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 47-48, 51, 54, 56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 14, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 7, 9-16, 18-19, 21-23, 26-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 73-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-123, 203
Куколівка, Щастя, 2-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-6, 7а, 8, 8а, 10, 12, 14-17, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-37, 39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27-29, 31-35, 35а, 36-38, 41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 55-56, 58-59, 67-70, 72-73, 79, 81а, 84, 88, 90-92, 94-95, 99-103, 105-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 12-15, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 5, 7, 11-19, 21-22, 24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-41, 43-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф4
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Куколівка, Київська, 49-50
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.11.2021
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
|Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф2
|01.12.2021 09:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Світлопілля, Миру, 2-3, 6-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 10-12, 14, 16-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Садова, 1-3, 6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1056 1Т 10/0.4 кВ
|01.12.2021 13:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 102
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1056 2Т 10/0.4 кВ
|01.12.2021 13:00
|01.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 98, 100, 104, 118
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->РП-2 6/0.4 кВ
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Бульварна, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Діброви, 87, 89, 93, 95
Олександрія, Захисників України, 41
Олександрія, Привокзальний пров., 11
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ->КТП-268 10/0.4 кВ
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ->КТП-286 10/0.4 кВ
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1478 6/0.4 кВ
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Садова, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-32, 34-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
|Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф1
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Світлопілля, Центральна, 5, 7, 11-12, 15-16, 18, 20, 22, 24, 30, 35
|Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.11.2021
|Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-269 10/0.4 кВ
|02.12.2021 09:00
|02.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна пров., 1, 3, 5, 7
Червона Кам’янка, Гагаріна, 107, 109, 111, 113-123, 125, 129, 131, 132а, 133, 135, 137
Червона Кам’янка, Молодіжна, 1-3, 5-7, 9-22, 24
Червона Кам’янка, Пушкіна, 2-6, 8-9, 12-13, 15, 17, 21, 23, 25
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->РП-6 1Т 10/0.4 кВ
|02.12.2021 13:00
|02.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 29, 31
Олександрія, Садова, 56А, 62
Олександрія, Сидоренка, 8
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->РП-6 2Т 10/0.4 кВ
|02.12.2021 13:00
|02.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Сидоренка, 6
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->РП-7 1Т 10/0.4 кВ
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 120, 132, 132А
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->РП-7 2Т 10/0.4 кВ
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 122
|Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ->Ф1
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Шевченко, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-512 10/0.4 кВ
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ульянівка, Степова, 1-7, 9-10, 10а, 11-15, 17-36
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 68, 83а, 89, 91-98, 100-104, 108, 110, 112
Червона Кам’янка, Козацька, 20-22, 25, 27-29, 31-32, 34-35, 38, 40, 42, 44, 46
Червона Кам’янка, Л. Українки, 1-6, 7а, 8, 10-16, 18-22, 25-26, 28
Червона Кам’янка, Тараненка, 3, 5
Червона Кам’янка, Церковна, 1-2, 4-9, 11-13, 15, 17-18, 20-23, 25-29, 31-41
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л136 10 кВ->КТП-206 10/0.4 кВ
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 1-4, 6, 8-9, 11-15, 17-20, 22, 24-29, 31, 33, 35, 46, 48-49, 53, 57, 59а, 66, 71, 73, 105
Червона Кам’янка, Гаценко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Червона Кам’янка, Паркова, 1
Червона Кам’янка, Романовського, 1, 1а, 3-18, 22, 24, 26
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
|Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф2
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Світлопілля, Миру, 2-3, 6-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 10-12, 14, 16-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Садова, 1-3, 6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф1
|03.12.2021 09:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Приютівка, 1го Травня, 21, 23
Приютівка, пр.Дружби, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Приютівка, Шкільна, 32
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->КТП-1118 6/0.4 кВ
|03.12.2021 14:00
|03.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73-84, 86-93, 93А, 94-106, 108, 110, 112, 114, 116
Олександрія, Григорія Логвина, 58, 62, 64-66, 68, 70-90, 92, 94, 96
Олександрія, Київська, 71, 73, 75, 77, 79-80, 82-89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 101, 103
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, 40 років Перемоги, 5, 9-10, 12
Олександрія, 8-го Березня, 5, 7, 9
Олександрія, Андрія Демченка, 1, 3-4, 6-11, 12А, 13-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Багратіона, 1-11, 13-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Бориса Нечерди, 1, 3, 5-8, 10-11, 13, 15
Олександрія, Борі Бєлого пров., 1, 4
Олександрія, Вавілова пров., 1, 3-4, 6-10, 14, 16
Олександрія, Василя Вибрика, 1-3, 3А, 5, 7-9, 11, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Ватутіна, 3, 11
Олександрія, Виборзький пров., 2, 4, 6, 8, 10-22, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Говорова, 3, 6-7, 10-16, 16А, 17-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48
Олександрія, Горіховий пров., 12
Олександрія, Грабовського пров., 4, 6, 8, 10, 12
Олександрія, Джерельна, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22
Олександрія, Жуковського, 1-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Івана Сухинова пров., 1-12, 14
Олександрія, Іллі Звєрєва, 3, 6-8, 10
Олександрія, Карпа Хазана пров., 1-4
Олександрія, Квіткова, 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Кленова, 3-4, 10
Олександрія, Котляревського, 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21
Олександрія, Крилова, 6
Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 3-19, 22, 24
Олександрія, Марії Козинець, 1-8, 11-12, 18-19, 22, 24-25, 28-29
Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37, 39
Олександрія, Миколи Стрельцова пров., 2, 4, 8, 10
Олександрія, Миру, 1-7, 9, 11-30, 30А, 31-41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69
Олександрія, Молодіжний пров., 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, Нагорна, 1-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-31, 33, 33А, 35-41
Олександрія, Новопразьке шосе, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133
Олександрія, Ноя Морозовського пров., 1-5, 7, 9
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Озірний пров., 4, 6
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Пирогова пров., 3-7, 9, 15, 17
Олександрія, Попова пров., 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26
Олександрія, пр.Будівельників, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15, 17-24, 26-27, 29, 31
Олександрія, Рєпіна, 1А, 2, 2А, 3-7, 7А, 8-12, 12А, 13-19, 21-26, 28, 30
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Толбухіна, 1, 3-6, 9-10, 12-14, 17А, 19-24, 27-35, 37-39, 41-46, 48
Олександрія, Трудових Резервів, 1К1, 1К2, 1К3, 1К4, 1К5, 7-12, 14-15, 17-21, 23-26, 26А, 27-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-64, 66-67, 69-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Фабрична, 2-3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31, 32А, 32Б, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55
Олександрія, Чайковського, 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-19, 21, 23, 25, 27
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30
Олександрія, Чехова, 1, 3-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1129 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Багратіона, 1-11, 13-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Попова пров., 5, 5Б, 13, 24
Олександрія, Чехова, 1, 3-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->ЗТП-1513 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Андрія Демченка, 3, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Квіткова, 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37, 39
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Озірний пров., 4, 6
Олександрія, Трудових Резервів, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-64, 66-67, 69-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 3-19, 22, 24
Олександрія, Молодіжний пров., 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, Попова пров., 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Андрія Демченка, 1, 4, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Василя Вибрика, 1-3, 3А, 5, 7-9, 11, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Крилова, 6
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Трудових Резервів, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Олександрія, Фабрична, 3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31, 32А, 32Б, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55
Олександрія, Чайковського, 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-19, 21, 23, 25, 27
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1514 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1536 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1539 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|11.11.2021
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1478 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Садова, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-32, 34-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
|Л615 35 кВ->ПС Сахзавод 1Т 35/6 кВ->Л602 6 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Войнівка, Абрикосова, 306
Войнівка, Войнівське шосе, 12
Войнівка, Дачний кооп ~Жовтень~, 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А, 16, 18, 20, 334
Войнівка, Клубнічна, 263
Войнівка, Тениста (СТ Жовтень), 14
Войнівка, Уютна, 355
Войнівка, Фруктова (СТ Жовтень), 23, 30-31
Олександрія, Фруктова (СТ Жовтень), 21
Приютівка, Войнівське шосе, 1а, 2, 2а, 3
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-207 10/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 1Т 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Олександрія, Братська, 52
Олександрія, Перспективна, 18, 20
Олександрія, пр.Соборний, 67
Олександрія, Учительський пров., 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 16-17
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 2Т 6/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Олександрія, Перспективна, 28
|Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф2
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 35
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф3
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 221, 223, 225, 227, 231, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 352А, 354, 356, 358, 360А, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-428 10/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Шляхівська, 50, 55, 60, 64
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л133 10 кВ->КТП-222 10/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Гайова, 1-2, 4, 6, 10-11, 15, 17, 19-20, 36, 38, 46
Червона Кам’янка, Сибірська, 2-4, 6-9, 33, 55, 59, 63
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-512 10/0.4 кВ
|06.12.2021 09:00
|06.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ульянівка, Степова, 1-7, 9-10, 10а, 11-15, 17-36
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-571 10/0.4 кВ
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Лікарівка, Хліборобів, 20, 22, 24, 26, 28, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 133
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-570 10/0.4 кВ
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 21, 23, 25-27, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 51, 55, 57, 61
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна пров., 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Гагаріна, 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Чкалова, 1-4, 6-10, 12-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
|Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф1
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Пустельніково, Берегова, 1, 4-9, 11-14, 21-22, 24-25, 28, 31, 33
Пустельніково, Лісова, 2-6, 8, 10-11, 11а, 13-14, 16, 18-19, 21, 23, 25-30, 32-35, 37-40, 42, 42а, 44, 46
|Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.11.2021
|Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
|Л153 10 кВ->КТП-524 10/0.4 кВ->Ф1
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Дівоче Поле, Молодіжна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 32, 34, 36
|Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф2
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Олександрія, Ціолковського, 21, 23, 25-42, 44, 46
Олександрія, Чорноліська, 1-3, 5-23, 25, 27
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л182 10 кВ->КТП-291 10/0.4 кВ
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Заслонова пров., 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-72, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Олександра Горського пров., 1-9, 11-12, 12А, 13-16, 18-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-77, 79-103, 105, 107, 109, 111
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1099 6/0.4 кВ
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Герцена пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Довженка пров., 1-10, 12, 14, 16
Олександрія, Залізнична, 1
Олександрія, Максима Бендерова, 15, 15А, 17, 19, 21-28, 28А, 29-38, 38А, 39, 41, 43, 47, 49, 51
Олександрія, Марії Заньковецької, 1, 1Б, 2-9, 11
Олександрія, Осипенка, 2-7, 8а, 9-14, 16-27, 29-32, 34-45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Студентська, 47, 49, 51, 53-54, 58А, 60, 62, 64
Олександрія, Транспортний пров., 1-25, 27
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1537 6/0.4 кВ
|07.12.2021 09:00
|07.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->ЗТП-1080 6/0.4 кВ
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Діброви, 10, 12, 19, 21, 23
Олександрія, Святомиколаївська, 20
Олександрія, Чижевського, 2, 4, 6
Олександрія, Шевченка, 66, 68, 70, 72, 77-80, 82-84, 87, 89, 91
|Л641 6 кВ->КТП-1364 6/0.4 кВ->Ф3
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Берегова, 14А, 27
Звенигородка, Центральна, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21-24, 26-31, 34, 36, 38, 40
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-260 10/0.4 кВ
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-10, 12-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-431 10/0.4 кВ
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Червона Кам’янка, Ватутіна, 1, 3-10, 12, 14-16, 18-20, 24-25
Червона Кам’янка, Чапаєва, 1, 3-4, 11, 15
Червона Кам’янка, Шляхівська, 2, 4-5, 8, 10, 12-14, 16-17, 21-22, 24, 26-27, 35, 38, 42, 44, 46, 48, 50
|Л153 10 кВ->КТП-524 10/0.4 кВ->Ф2
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Дівоче Поле, Молодіжна, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 23а, 25, 27, 29, 33
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1071 10/0.4 кВ
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Олександрія, Григорія Грузина пров., 1-11, 11А, 12, 14-18, 20, 22, 22А
Олександрія, Єфремова, 1-2, 2б, 3-15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Залізнична, 24, 26, 26А, 28-38, 40-49, 51
Олександрія, Запорізька, 32-33, 35, 37, 39, 41, 41А, 42-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Копиленка пров., 1-13
Олександрія, Максима Бендерова, 78, 80, 80А, 82, 84, 86А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 89В, 91, 91А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А
Олександрія, Пушкіна, 48, 50, 52, 54, 56, 58-68, 68а, 69-77, 78А, 79-98, 100, 102, 104
|Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.11.2021
|Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
|Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф2
|08.12.2021 09:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 35
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ
|08.12.2021 13:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Братська, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 45
Олександрія, Бульварна, 36, 38, 40
Олександрія, Григорія Усика, 51, 58, 60, 69, 71, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 97
Олександрія, Діброви, 40, 42, 65
Олександрія, пл.Соборна, 17
Олександрія, Якова Шахунянца пров., 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Ярмаркова, 16-22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 2Т 6/0.4 кВ
|08.12.2021 13:00
|08.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|09.12.2021 09:00
|09.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|10.12.2021 09:00
|10.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л1220 6 кВ->РП-10 6/0.4 кВ->Ф9
|10.12.2021 09:00
|10.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Олександрійське, Бєляєва, 1-38
Олександрійське, Дачна, 1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26
Олександрійське, Павла Кравченка, 10
Олександрійське, Ціолковського, 1-26, 28-31, 33, 35, 37
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф3
|10.12.2021 09:00
|10.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Приютівка, 1го Травня, 1, 24, 26, 26а, 27-47, 49-52, 54, 57
Приютівка, Вільна, 1-5, 7-14, 16, 18, 20
Приютівка, Вільний пров., 1, 3а, 5
Приютівка, Зелена, 1-5, 7-8, 10
Приютівка, Кожедуба, 1-9, 11
Приютівка, Тітова, 1-6, 8, 10, 14
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1101 6/0.4 кВ
|10.12.2021 09:00
|10.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Мічуріна пров., 1-6
Олександрія, пр.Соборний, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л118 10 кВ->КТП-34 10/0.4 кВ
|10.12.2021 09:00
|10.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Молодіжна, 1-6, 8-10, 12, 14, 16
Нова Прага, Пушкіна, 114-118, 123-124, 129-130, 133, 139-141, 144-145, 147-150, 152-156, 158-160, 162-163, 166-169, 173-179, 183, 186-187, 189-191, 193, 195, 197-200
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-38 10/0.4 кВ
|10.12.2021 09:00
|10.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Короленко, 2, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 36
Нова Прага, Кутузова, 1-8, 9а, 11, 13, 25
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-383 10/0.4 кВ
|10.12.2021 09:00
|10.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Миру, 78а, 79а, 81а, 82а, 83-88, 90, 90а, 91-92, 92а, 93-96, 96а, 97-100, 101а, 102-103, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 117
Нова Прага, Срібний Яр, 1а, 1б, 2-4, 6, 8, 10, 10а, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ
|10.12.2021 13:00
|10.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Абрикосова, 10
Олександрія, Богдана Хмельницького, 107, 109, 111, 113, 115, 117-136, 138, 140, 142, 144, 146
Олександрія, Василя Сухомлинського, 28, 28А, 30, 32
Олександрія, Григорія Логвина, 91, 93, 95, 97-111, 113-132, 134
Олександрія, Знам’янська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 185
Олександрія, Київська, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104-113, 115, 117, 119, 121, 123, 125
Олександрія, пл.Павла Корчагіна, 1-20, 22
Олександрія, Флотська, 2-9, 11, 13-16, 16А, 17, 19, 21
Олександрія, Ціолковського, 1-5, 7-19, 22, 24
ДАЛІ БУДЕ!