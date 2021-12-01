У першій декаді грудня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє «Голос Громади».

Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:

Назва енергооб’єкта Початок виконання робіт Закінчення виконання робіт Причина відключення (вид робіт) Оприлюд
нено
Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ->Ф2 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.11.2021
Пантаївка, Магістральна, 43
Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ->Ф1 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.11.2021
Пантаївка, Лесі Українки, 28, 30, 32
Пантаївка, Магістральна, 45
Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ->Ф3 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.11.2021
Пантаївка, Лесі Українки, 34, 36
Пантаївка, Миру, 9
Пантаївка, Шкільна, 2, 4
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 01.11.2021
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1014 6/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 14:00 Плановий ремонт 11.11.2021
ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Межевий пров., 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії пров., 2
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, Сонячна, 2-19, 21-32, 34-45, 47-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-159 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19, 21-23, 25-28, 31-34, 38-39, 41
ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-544 6/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Приютівка, Зернова, 1, 3, 5, 7
Приютівка, Шкільна, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95
Приютівка, Шосейна, 1-10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30
ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-436 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Приютівка, Заводська, 1-4, 4А, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Приютівка, Інгулецька, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 12, 14-15, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Куколівка, Берегова, 2-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 47-48, 51, 54, 56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 14, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 7, 9-16, 18-19, 21-23, 26-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 73-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-123, 203
Куколівка, Щастя, 2-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-6, 7а, 8, 8а, 10, 12, 14-17, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-37, 39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27-29, 31-35, 35а, 36-38, 41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 55-56, 58-59, 67-70, 72-73, 79, 81а, 84, 88, 90-92, 94-95, 99-103, 105-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 12-15, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 5, 7, 11-19, 21-22, 24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-41, 43-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф4 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Куколівка, Київська, 49-50
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 17.11.2021
Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф2 01.12.2021 09:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Світлопілля, Миру, 2-3, 6-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 10-12, 14, 16-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Садова, 1-3, 6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1056 1Т 10/0.4 кВ 01.12.2021 13:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, пр.Соборний, 102
ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1056 2Т 10/0.4 кВ 01.12.2021 13:00 01.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, пр.Соборний, 98, 100, 104, 118
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->РП-2 6/0.4 кВ 02.12.2021 09:00 02.12.2021 14:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Бульварна, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Діброви, 87, 89, 93, 95
Олександрія, Захисників України, 41
Олександрія, Привокзальний пров., 11
ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л134 10 кВ->КТП-268 10/0.4 кВ 02.12.2021 09:00 02.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ->КТП-286 10/0.4 кВ 02.12.2021 09:00 02.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1478 6/0.4 кВ 02.12.2021 09:00 02.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.11.2021
Звенигородка, Садова, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-32, 34-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф1 02.12.2021 09:00 02.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Світлопілля, Центральна, 5, 7, 11-12, 15-16, 18, 20, 22, 24, 30, 35
Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1 02.12.2021 09:00 02.12.2021 17:00 Плановий ремонт 19.11.2021
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1 02.12.2021 09:00 02.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-269 10/0.4 кВ 02.12.2021 09:00 02.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Гагаріна пров., 1, 3, 5, 7
Червона Кам’янка, Гагаріна, 107, 109, 111, 113-123, 125, 129, 131, 132а, 133, 135, 137
Червона Кам’янка, Молодіжна, 1-3, 5-7, 9-22, 24
Червона Кам’янка, Пушкіна, 2-6, 8-9, 12-13, 15, 17, 21, 23, 25
ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->РП-6 1Т 10/0.4 кВ 02.12.2021 13:00 02.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Героїв Сталінграда, 29, 31
Олександрія, Садова, 56А, 62
Олександрія, Сидоренка, 8
ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->РП-6 2Т 10/0.4 кВ 02.12.2021 13:00 02.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Сидоренка, 6
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->РП-7 1Т 10/0.4 кВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 14:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, пр.Соборний, 120, 132, 132А
ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->РП-7 2Т 10/0.4 кВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 14:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, пр.Соборний, 122
Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ->Ф1 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 09.11.2021
Звенигородка, Шевченко, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-512 10/0.4 кВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Ульянівка, Степова, 1-7, 9-10, 10а, 11-15, 17-36
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Гагаріна, 68, 83а, 89, 91-98, 100-104, 108, 110, 112
Червона Кам’янка, Козацька, 20-22, 25, 27-29, 31-32, 34-35, 38, 40, 42, 44, 46
Червона Кам’янка, Л. Українки, 1-6, 7а, 8, 10-16, 18-22, 25-26, 28
Червона Кам’янка, Тараненка, 3, 5
Червона Кам’янка, Церковна, 1-2, 4-9, 11-13, 15, 17-18, 20-23, 25-29, 31-41
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л136 10 кВ->КТП-206 10/0.4 кВ 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Гагаріна, 1-4, 6, 8-9, 11-15, 17-20, 22, 24-29, 31, 33, 35, 46, 48-49, 53, 57, 59а, 66, 71, 73, 105
Червона Кам’янка, Гаценко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Червона Кам’янка, Паркова, 1
Червона Кам’янка, Романовського, 1, 1а, 3-18, 22, 24, 26
Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф2 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Світлопілля, Миру, 2-3, 6-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 10-12, 14, 16-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Садова, 1-3, 6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф1 03.12.2021 09:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Приютівка, 1го Травня, 21, 23
Приютівка, пр.Дружби, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Приютівка, Шкільна, 32
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->КТП-1118 6/0.4 кВ 03.12.2021 14:00 03.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Богдана Хмельницького, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73-84, 86-93, 93А, 94-106, 108, 110, 112, 114, 116
Олександрія, Григорія Логвина, 58, 62, 64-66, 68, 70-90, 92, 94, 96
Олександрія, Київська, 71, 73, 75, 77, 79-80, 82-89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 101, 103
Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
Олександрія, 40 років Перемоги, 5, 9-10, 12
Олександрія, 8-го Березня, 5, 7, 9
Олександрія, Андрія Демченка, 1, 3-4, 6-11, 12А, 13-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Багратіона, 1-11, 13-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Бориса Нечерди, 1, 3, 5-8, 10-11, 13, 15
Олександрія, Борі Бєлого пров., 1, 4
Олександрія, Вавілова пров., 1, 3-4, 6-10, 14, 16
Олександрія, Василя Вибрика, 1-3, 3А, 5, 7-9, 11, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Ватутіна, 3, 11
Олександрія, Виборзький пров., 2, 4, 6, 8, 10-22, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Говорова, 3, 6-7, 10-16, 16А, 17-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48
Олександрія, Горіховий пров., 12
Олександрія, Грабовського пров., 4, 6, 8, 10, 12
Олександрія, Джерельна, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22
Олександрія, Жуковського, 1-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Івана Сухинова пров., 1-12, 14
Олександрія, Іллі Звєрєва, 3, 6-8, 10
Олександрія, Карпа Хазана пров., 1-4
Олександрія, Квіткова, 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Кленова, 3-4, 10
Олександрія, Котляревського, 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21
Олександрія, Крилова, 6
Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 3-19, 22, 24
Олександрія, Марії Козинець, 1-8, 11-12, 18-19, 22, 24-25, 28-29
Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37, 39
Олександрія, Миколи Стрельцова пров., 2, 4, 8, 10
Олександрія, Миру, 1-7, 9, 11-30, 30А, 31-41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69
Олександрія, Молодіжний пров., 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, Нагорна, 1-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-31, 33, 33А, 35-41
Олександрія, Новопразьке шосе, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133
Олександрія, Ноя Морозовського пров., 1-5, 7, 9
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Озірний пров., 4, 6
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Пирогова пров., 3-7, 9, 15, 17
Олександрія, Попова пров., 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26
Олександрія, пр.Будівельників, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15, 17-24, 26-27, 29, 31
Олександрія, Рєпіна, 1А, 2, 2А, 3-7, 7А, 8-12, 12А, 13-19, 21-26, 28, 30
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Толбухіна, 1, 3-6, 9-10, 12-14, 17А, 19-24, 27-35, 37-39, 41-46, 48
Олександрія, Трудових Резервів, 1К1, 1К2, 1К3, 1К4, 1К5, 7-12, 14-15, 17-21, 23-26, 26А, 27-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-64, 66-67, 69-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Фабрична, 2-3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31, 32А, 32Б, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55
Олександрія, Чайковського, 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-19, 21, 23, 25, 27
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30
Олександрія, Чехова, 1, 3-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1129 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
Олександрія, Багратіона, 1-11, 13-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Попова пров., 5, 5Б, 13, 24
Олександрія, Чехова, 1, 3-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->ЗТП-1513 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
Олександрія, Андрія Демченка, 3, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Квіткова, 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37, 39
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Озірний пров., 4, 6
Олександрія, Трудових Резервів, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-64, 66-67, 69-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 3-19, 22, 24
Олександрія, Молодіжний пров., 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, Попова пров., 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
Олександрія, Андрія Демченка, 1, 4, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Василя Вибрика, 1-3, 3А, 5, 7-9, 11, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Крилова, 6
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Трудових Резервів, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Олександрія, Фабрична, 3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31, 32А, 32Б, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55
Олександрія, Чайковського, 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-19, 21, 23, 25, 27
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1514 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1536 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1539 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 11.11.2021
ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1478 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.11.2021
Звенигородка, Садова, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-32, 34-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Л615 35 кВ->ПС Сахзавод 1Т 35/6 кВ->Л602 6 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 01.11.2021
Войнівка, Абрикосова, 306
Войнівка, Войнівське шосе, 12
Войнівка, Дачний кооп ~Жовтень~, 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А, 16, 18, 20, 334
Войнівка, Клубнічна, 263
Войнівка, Тениста (СТ Жовтень), 14
Войнівка, Уютна, 355
Войнівка, Фруктова (СТ Жовтень), 23, 30-31
Олександрія, Фруктова (СТ Жовтень), 21
Приютівка, Войнівське шосе, 1а, 2, 2а, 3
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-207 10/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 1Т 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 25.11.2021
Олександрія, Братська, 52
Олександрія, Перспективна, 18, 20
Олександрія, пр.Соборний, 67
Олександрія, Учительський пров., 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 16-17
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 2Т 6/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 25.11.2021
Олександрія, Перспективна, 28
Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф2 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 35
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф3 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Олександрія, Кременчуцька, 221, 223, 225, 227, 231, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 352А, 354, 356, 358, 360А, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-428 10/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Шляхівська, 50, 55, 60, 64
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л133 10 кВ->КТП-222 10/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Гайова, 1-2, 4, 6, 10-11, 15, 17, 19-20, 36, 38, 46
Червона Кам’янка, Сибірська, 2-4, 6-9, 33, 55, 59, 63
Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-512 10/0.4 кВ 06.12.2021 09:00 06.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Ульянівка, Степова, 1-7, 9-10, 10а, 11-15, 17-36
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-571 10/0.4 кВ 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Лікарівка, Хліборобів, 20, 22, 24, 26, 28, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 133
ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-570 10/0.4 кВ 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 21, 23, 25-27, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 51, 55, 57, 61
Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна пров., 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Гагаріна, 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Чкалова, 1-4, 6-10, 12-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф1 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Пустельніково, Берегова, 1, 4-9, 11-14, 21-22, 24-25, 28, 31, 33
Пустельніково, Лісова, 2-6, 8, 10-11, 11а, 13-14, 16, 18-19, 21, 23, 25-30, 32-35, 37-40, 42, 42а, 44, 46
Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 19.11.2021
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
Л153 10 кВ->КТП-524 10/0.4 кВ->Ф1 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 25.11.2021
Дівоче Поле, Молодіжна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 32, 34, 36
Л627 6 кВ->ЗТП-1074 6/0.4 кВ->Ф2 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 29.11.2021
Олександрія, Ціолковського, 21, 23, 25-42, 44, 46
Олександрія, Чорноліська, 1-3, 5-23, 25, 27
ПС Конзавод 35/10 кВ->Л182 10 кВ->КТП-291 10/0.4 кВ 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 12.11.2021
Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Заслонова пров., 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-72, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Олександра Горського пров., 1-9, 11-12, 12А, 13-16, 18-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-77, 79-103, 105, 107, 109, 111
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1099 6/0.4 кВ 07.12.2021 09:00 07.12.2021 14:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Герцена пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Довженка пров., 1-10, 12, 14, 16
Олександрія, Залізнична, 1
Олександрія, Максима Бендерова, 15, 15А, 17, 19, 21-28, 28А, 29-38, 38А, 39, 41, 43, 47, 49, 51
Олександрія, Марії Заньковецької, 1, 1Б, 2-9, 11
Олександрія, Осипенка, 2-7, 8а, 9-14, 16-27, 29-32, 34-45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Студентська, 47, 49, 51, 53-54, 58А, 60, 62, 64
Олександрія, Транспортний пров., 1-25, 27
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1537 6/0.4 кВ 07.12.2021 09:00 07.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->ЗТП-1080 6/0.4 кВ 08.12.2021 09:00 08.12.2021 14:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Діброви, 10, 12, 19, 21, 23
Олександрія, Святомиколаївська, 20
Олександрія, Чижевського, 2, 4, 6
Олександрія, Шевченка, 66, 68, 70, 72, 77-80, 82-84, 87, 89, 91
Л641 6 кВ->КТП-1364 6/0.4 кВ->Ф3 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 09.11.2021
Звенигородка, Берегова, 14А, 27
Звенигородка, Центральна, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21-24, 26-31, 34, 36, 38, 40
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-260 10/0.4 кВ 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-10, 12-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-431 10/0.4 кВ 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Червона Кам’янка, Ватутіна, 1, 3-10, 12, 14-16, 18-20, 24-25
Червона Кам’янка, Чапаєва, 1, 3-4, 11, 15
Червона Кам’янка, Шляхівська, 2, 4-5, 8, 10, 12-14, 16-17, 21-22, 24, 26-27, 35, 38, 42, 44, 46, 48, 50
Л153 10 кВ->КТП-524 10/0.4 кВ->Ф2 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 25.11.2021
Дівоче Поле, Молодіжна, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 23а, 25, 27, 29, 33
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1071 10/0.4 кВ 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 19.11.2021
Олександрія, Григорія Грузина пров., 1-11, 11А, 12, 14-18, 20, 22, 22А
Олександрія, Єфремова, 1-2, 2б, 3-15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Залізнична, 24, 26, 26А, 28-38, 40-49, 51
Олександрія, Запорізька, 32-33, 35, 37, 39, 41, 41А, 42-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Копиленка пров., 1-13
Олександрія, Максима Бендерова, 78, 80, 80А, 82, 84, 86А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 89В, 91, 91А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А
Олександрія, Пушкіна, 48, 50, 52, 54, 56, 58-68, 68а, 69-77, 78А, 79-98, 100, 102, 104
Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 19.11.2021
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф2 08.12.2021 09:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 35
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ 08.12.2021 13:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Братська, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 45
Олександрія, Бульварна, 36, 38, 40
Олександрія, Григорія Усика, 51, 58, 60, 69, 71, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 97
Олександрія, Діброви, 40, 42, 65
Олександрія, пл.Соборна, 17
Олександрія, Якова Шахунянца пров., 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Ярмаркова, 16-22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 2Т 6/0.4 кВ 08.12.2021 13:00 08.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 09.12.2021 09:00 09.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2 10.12.2021 09:00 10.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
Л1220 6 кВ->РП-10 6/0.4 кВ->Ф9 10.12.2021 09:00 10.12.2021 17:00 Плановий ремонт 24.11.2021
Олександрійське, Бєляєва, 1-38
Олександрійське, Дачна, 1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26
Олександрійське, Павла Кравченка, 10
Олександрійське, Ціолковського, 1-26, 28-31, 33, 35, 37
Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф3 10.12.2021 09:00 10.12.2021 17:00 Плановий ремонт 25.11.2021
Приютівка, 1го Травня, 1, 24, 26, 26а, 27-47, 49-52, 54, 57
Приютівка, Вільна, 1-5, 7-14, 16, 18, 20
Приютівка, Вільний пров., 1, 3а, 5
Приютівка, Зелена, 1-5, 7-8, 10
Приютівка, Кожедуба, 1-9, 11
Приютівка, Тітова, 1-6, 8, 10, 14
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1101 6/0.4 кВ 10.12.2021 09:00 10.12.2021 14:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Мічуріна пров., 1-6
Олександрія, пр.Соборний, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л118 10 кВ->КТП-34 10/0.4 кВ 10.12.2021 09:00 10.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Нова Прага, Молодіжна, 1-6, 8-10, 12, 14, 16
Нова Прага, Пушкіна, 114-118, 123-124, 129-130, 133, 139-141, 144-145, 147-150, 152-156, 158-160, 162-163, 166-169, 173-179, 183, 186-187, 189-191, 193, 195, 197-200
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-38 10/0.4 кВ 10.12.2021 09:00 10.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Нова Прага, Короленко, 2, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 36
Нова Прага, Кутузова, 1-8, 9а, 11, 13, 25
ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-383 10/0.4 кВ 10.12.2021 09:00 10.12.2021 17:00 Плановий ремонт 15.11.2021
Нова Прага, Миру, 78а, 79а, 81а, 82а, 83-88, 90, 90а, 91-92, 92а, 93-96, 96а, 97-100, 101а, 102-103, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 117
Нова Прага, Срібний Яр, 1а, 1б, 2-4, 6, 8, 10, 10а, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ 10.12.2021 13:00 10.12.2021 17:00 Плановий ремонт 11.11.2021
Олександрія, Абрикосова, 10
Олександрія, Богдана Хмельницького, 107, 109, 111, 113, 115, 117-136, 138, 140, 142, 144, 146
Олександрія, Василя Сухомлинського, 28, 28А, 30, 32
Олександрія, Григорія Логвина, 91, 93, 95, 97-111, 113-132, 134
Олександрія, Знам’янська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 185
Олександрія, Київська, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104-113, 115, 117, 119, 121, 123, 125
Олександрія, пл.Павла Корчагіна, 1-20, 22
Олександрія, Флотська, 2-9, 11, 13-16, 16А, 17, 19, 21
Олександрія, Ціолковського, 1-5, 7-19, 22, 24
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