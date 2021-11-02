Де розмістити сили територіальної оборони? (Олександрійщина)

Нещодавно в Олександрійській районній державній адміністрації відбулося засідання спільної робочої групи з визначення місця для дислокації військової частини територіальної оборони А 734, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ОДА.

Засідання районної робочої групи з визначення місця для розташування військової частини А 734 проходило під головуванням заступника голови Олександрійської райдержадміністрації Романа Домбровського на виконання законів України «Про основи національного спротиву» та «Про оборону України», якими визначено функціонування на територіях адміністративно-територіальних одиниць підрозділів територіальної оборони.

Начальником району територіальної оборони, згідно із законодавством, є голова районної державної адміністрації. У засіданні взяли участь начальник відділу мобілізаційної та правоохоронної роботи ОРДА Анатолій Єрух, представник цього ж відділу Олександр Голуб, начальник управління приватизації, оренди майна та землі Олександрійської міської ради Олег Репенько, начальник відділу оборонної і мобілізаційної роботи ОМР Володимир Ганжа, заступник начальника Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТрО Олександр Башкалов, начальник штабу – заступник командира кадру військової частини А 7341 Павло Кафанов, командир кадру військової частини А 7341 Сергій Бережний На засіданні зазначалося, що на виконання розпорядження Кіровоградської обласної державної адміністрації «Про визначення розміщення військових частин територіальної оборони» визначено низку заходів щодо пошуку відповідних місць, їх перевірки, визначення можливості розташування військових частин територіальної оборони та надано доручення районним державним адміністраціям утворити власні робочі групи.

Командування військової частини А 7341 також направило до райдержадміністрації лист з клопотанням обговорити на нараді питання можливості розташування та розміщення на постійній основі особового складу та військової техніки в будівлях, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам Статутів Збройних Сил України.

Олександрійською РДА видано розпорядження «Про визначення місця для дислокації військової частини територіальної оборони» (А7341), яким утворено та затверджено склад відповідної робочої групи. Були розглянуті робочі пропозиції з реалізації розпорядження. За результатами засідання ухвалено протокольне рішення та надані доручення.