Де в Олександрії дозволена вулична торгівля сільгосппродукцією?

Олександрійському центральному ринку з 1 березня дозволено розміщення місць для торгівлі на двох прилеглих до його території вулицях, повідомляє «Голос Громади».

Враховуючи звернення адміністрації КП «Олександрійський центральний ринок» та з метою забезпечення його рентабельної господарської діяльності, виконком Олександрійської міськради своїм рішенням погодив підприємству розміщення з 1 березня цього року сезонної торгівлі сільськогосподарською продукцією по вул. Григорія Усика (від вул. Садової до вул. Григорія Сокальського по непарній стороні) та по вул. Григорія Сокальського (протяжністю 20 м від вулиці Григорія Усика у бік вулиці Діброви по непарній стороні).

Центральний ринок зобов`язаний організувати розміщення цієї тимчасової торгівлі сільгосппродукцією, здійснювати справляння плати за ринкові послуги на зазначених ділянках вулиць та контролювати дотримання торгівельних, санітарних та протиепідемічних правил.