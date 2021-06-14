Де в Олександрії можна «припаркуватися» за гроші

Міська влада визначила місця і порядок платного паркування транспортних засобів на вулицях міста, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні. Згідно з ним платне паркування на вулицях міста здійснюється з вівторка по неділю включно, з 6-ї до 14-ї години. Спеціально відведеними для платного паркування транспортних засобів є:

вул.Ярмаркова (від вул.Софіївської до вул.Перспективної); площа, відведена під паркування (загальна площа, за винятком площ, відведених для безоплатного паркування транспорту інвалідів та площ, не зайнятих транспортними засобами) – 101 кв.м; кількість місць для паркування транспортних засобів – 15 ( у т.ч. для інвалідів – 3 місця);

вул.Григорія Сокальського (від вул.Софіївської до вул.Перспективної, від вул.Григорія Усика до вул.Діброви), площа паркування – 99 кв.м, кількість місць – 12;

вул.Перспективна (від вул.Садової до будинку №15 по вул.Перспективній), площа 126 кв.м, 16 місць ( у т.ч. для інвалідів – 2);

вул.Григорія Усика (від вул.Садової до будинку №51по вул.Григорія Усика), площа 165,6 кв.м, 24 місця (в т.ч. для інвалідів – 4).

Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв.м площі, відведеної для організації такої діяльності, у розмірі 0,03% мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного періоду. Порядок обчислення та строки сплати збору визначений п.268.5 ст. 268 Податкового кодексу України.