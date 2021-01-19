Де в Олександрії можна уберегтися від холодів?

З приходом морозів в Олександрії запрацювали два стаціонарні пункти обігріву. Пункти обігріву необхідні для людей похилого віку та інвалідів, які проживають самотньо, а також безхатченків. Інформує «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Один пункт обігріву розташований в приймальному відділенні Центральної міської лікарні.

Другий пункт — у Свято-Покровському монастирі за адресою: вул. Новопразьке шосе, 127, що у Перемозькому мікрорайоні.

Щоденно чергують працівники лікувально-профілактичних закладів міста та, за окремим графіком, соціальні служби та волонтери. У разі потреби проводиться медичне обстеження і надається допомога відповідним категоріям людей.

Також, за необхідності працівники УПСЗН можуть надати допомогу в оформленні документів (влаштування людей пенсійного віку та інвалідів I і II груп до будинку ветеранів).

Для повідомлення про постраждалих громадян від переохолодження працюють телефони гарячої лінії:

– 7-01-36 – територіальний центр соціального обслуговування;

– 7-29-79, (050) 709-67-43, (068) 307-35-03 – управління праці та соціального захисту населення міської ради;

– 103 – станція швидкої допомоги;

– (095) 773 23 60 – приймальне відділення міської лікарні №1.