Де в Олександрії торгуватимуть живністю?

Міська влада визначила місце для торгівлі живою птицею, худобою, кормами неподалік залізничного вокзалу, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на засіданні 18 червня з посиланням на ряд державних нормативних документів, розпоряджень і рекомендацій облдержадміністрації, Держпродспоживслужби та у зв`язку з власними рішеннями стосовно заборони стихійної вуличної торгівлі на прилеглих до міського центрального ринку вулицях.

Отже, згідно зі свіжим рішенням виконкому, торгувати ЖИВОЮ ПТИЦЕЮ, ХУДОБОЮ, КОРМАМИ, ДОМАШНІМИ ТВАРИНАМИ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ відтепер дозволено на майданчику біля перехрестя вулиць Григорія Усика та провулку Привокзального (тобто на території між залізничним вокзалом та елеватором).

Адміністрацію Олександрійського центрального ринку це ж рішення виконкому зобов`язує організувати майданчик для торгівлі у зазначеному місці, здійснювати там справляння плати за ринкові послуги та постійний контроль за дотриманням торгуючими санітарно-протиепідемічних норм і правил.