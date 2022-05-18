Де заробити грошей? Актуальні професії на ринку праці Кіровоградщини

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Станом на 18 травня поточного року у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 483 вільних посади.

Актуальні професії на ринку праці регіону:

бухгалтер, водій автотранспортних засобів, механік, оператор комп’ютерного набору, електрогазозварник, електромонтер, інженер, кухар, лікар, продавець, маляр, оглядач-ремонтник вагонів, охоронник, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, швачка, сестра медична, слюсар з ремонту, тракторист, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

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Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості за місцем вашого перебування.

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