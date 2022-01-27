Дедлайн зі сплати важливого податку для українців

Громадянам України до кінця січня поточного року зобов’язані сплатити податок на доходи фізичних осіб від отриманих процентів за банківськими рахунками та депозитами.

Відповідно до Податкового кодексу України, доходами, що обкладаються податком, є такі:

нараховані проценти на поточний чи депозитний банківський рахунок;

нараховані проценти на вклади членів кредитної спілки.

Слід зазначити, що проценти за доходами оподатковуються за загальною ставкою 19,5%. Сюди входять податок на доходи – 18% та військовий збір – 1,5%.

Розрахунки проходять в такий спосіб – якщо сума депозиту становить 10 000 гривень при річній ставці у 10% річних та термін розміщення на 1 рік, то сума податку до сплати становить 195 гривень.

Іншими словами, із 10 000 гривень річного депозиту буде сплачено 195 гривень податку. Через рік вкладникам нараховуватимуться 1000 гривень відсотків, після оподаткування яких (195 гривень) – у цьому випадку вкладники отримуватимуть 805 гривень.

Податки з доходів фізичних осіб (ПДФО) з процентів за депозитами платитиме банк – у цій ситуації він виступатиме у ролі податкового агента. Це відбуватиметься у момент, коли на рахунки підприємців за депозитом нараховуватимуться проценти

Кінцева дата сплати цього податку – 28 січня 2022 року.