Декомунізація: в Олександрії “знесуть” ще два символи комуністичного режиму

Днями в Олександрії засідала міська комісія з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Комісія розглянула два питання, які стосувалися засудження комуністичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Украïнi та заборону пропаганди ïхньоï символiки.

Було вирішено демонтувати меморіальну дошку Труховській-Ванєєвій Домініці Василівні, члену «Союзу боротьби за визволення робітничого класу», яка розміщена на фасаді будинку за адресою вул. Бульварна, 16 та зірку – символ комуністичної ідеології на даху колишнього універмагу «Жовтневий» по просп. Соборному, 54.

У результаті обговорення присутні погодили зняття дошки та зірки з місць їхнього встановлення через внесення проєктів відповідних рішень на засідання виконкому та міської ради.