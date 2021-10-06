День аварій в Олександрії: ще одна ДТП сталася на головному проспекті

За підрахунками, щонайменше три дорожньо-транспортних пригоди сталося сьогодні, повідомляє “Голос Громади”.

Сьогодні наші кореспонденти інформували про збитого пішохода на “150 аптеці”. Ще один наїзд на пішохода стався “на зебрі” неподалік зупинки “Гагаріна”, проте ніякою інформацією про це ДТП ми не володіємо. І ось ще одна дорожньо-транспортна пригода, вже без участі пішохода сталася на перехресті пр.Соборного і вул.Софіївської (поряд з ТЦ “Гранд Плаза”).

На перетині доріг зіткнулися дві автівки. Винного в ДТП встановить поліція.