День фізичної культури та спорту в Олександрійській громаді

Днями в Олександрії відбулися спортивні заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту, повідомляє “Голос Громади”.

Заходи відбулися за участі спортсменів, аматорів, дорослих та дітей.

Цього проходили змагання з мініфутболу на майданчику «Ніка+», на майданчику зі штучним покриттям коледжу культури та мистецтв вихованці ДЮСШ №2 грали в стрітбол, а на території скейт-парку відбулося свято спорту «Cool games» для дітей молодшого шкільного віку з виконанням спортивних естафет, руханок та ігор.

Джерело Олександрійська міськрада.