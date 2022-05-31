День міста Олександрії: відзначення і благодійність (проміжний підсумок)

Як вже повідомлялося, минулих вихідних Олександрія відзначала 276-ту річницю від дня свого заснування. Протягом 28 та 29 травня в місті проходили різноманітні культурні, спортивні, розважальні та освітні заходи для олександрійців і гостей міста – почергово, а також і водночас у різних місцях олександрійської громади, згідно з програмою відзначення: ПК «Світлопільський», сквер «Театральний», Палац спорту, різноманітні спортивні майданчики, парки відпочинку, інші локації міста . Усі заходи поєднувалися з благодійним збором коштів на допомогу Збройним Силам України.

Організатори збору коштів повідомили: у підсумку вдалося зібрати 45 тисяч 107 гривень та 50 копійок. Найбільше (а саме – 24 622 гривні) отримано під час благодійного аукціону 28 травня.

Однак, ця цифра ще може бути не остаточною, адже аукціон триває. Лоти виставили на сторінці Координаційного центру, де всі охочі можуть їх придбати онлайн. Частина коштів була спрямована одразу на рахунки ЗСУ або на допомогу особисто олександрійським бійцям, частина – передана до Координаційного центру волонтерів. За їхніми словами, на отримані кошти, на прохання військових, вже замовили два тепловізори.

(Фото «Голосу Громади», прес-служби Олександрійської міськради та ін. авторів, за що їм – подяка)