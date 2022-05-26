День Олександрії пройде без офіціозу і святкових урочистостей

На цьому наголосив міський голова Сергій Кузьменко сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради. «Хочу наголосити: саме відзначатимемо, а не святкуватимемо День міста. Під час війни святкування недоречні, тому інформую, що офіційні заходи на День Олександрії проводитися не будуть. Разом з тим активні олександрійці, громадські організації, волонтери планують ряд культурних, спортивних, благодійних заходів на підтримку Збройних Сил України. Хочу звернутися до олксандрійців: треба дбати про безпеку, реагувати на сигнали повітряної тривоги, які на жаль, є кожного дня в нашому місті. І звертаюся до Національної поліції з проханням, щоб цими вихідними в Олександрії було спокійно і безпечно», – сказав міський голова.

(Нагадуємо: «Голос Громади» позавчора оприлюднив детальний план спортивно-масових заходів на 28 і 29 травня, у яких можуть взяти участь всі бажаючі. Реєстрація учасників – на місці проведення заходу перед їх початком).