Денис Монастирський представив нового начальника Головного сервісного центру МВС

Днями, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський представив нового керівника Головного сервісного центру МВС – Євгена Мойсеєнка.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що Євген Мойсеєнко – людина, яка має достатньо досвіду організації цифрових сервісів для громадян, що і є найбільшою перевагою у роботі ГСЦ МВС.

«Головний сервісний центр МВС – структура, яка має швидко та якісно надавати послуги громадянам. Один із рушіїв до цього – діджиталізація. За останні роки багато чого зроблено – від папірців перейшли до цифрового формату. В Дії сьогодні є посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, можливість отримати послуги поштою. Одне з основних завдань – продовження розпочатого з акцентом на цифровізацію. Саме вона сприяє тому, щоб максимально відійти від безпосередньої комунікації з громадянином та зменшити ті тенденції, які ми називаємо найбільшим «злом»», – зазначив Денис Монастирський.

Очільник МВС розповів, що другий необхідний після цифровізації аспект – це клієнтоорієнтованість.

«Питання продажу посвідчення водія мають зникнути взагалі. Якщо наразі ми щодня реєструємо близько 400 ДТП, виникає питання – чому і як особа, яка скоїла ДТП, отримала посвідчення водія? Тому основний рубікон – прозорість! Громадяни мають чітко відчути зміни, які відбудуться в цій сфері», – наголосив міністр.

Своєю чергою заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий зазначив, що довіра населення до системи органів МВС – ключовий індикатор ефективності роботи.

«Громадяни України очікують динамічних змін у сфері надання послуг сервісними центрами МВС. Безумовно, перед вами буде багато викликів та завдань. Чітка, зрозуміла процедура здачі та отримання посвідчення водія. Ви повинні подолати всі зловживання, які є в цій сфері та розробити чіткий, прозорий алгоритм отримання документів. Разом ми докладаємо зусиль для того, щоб перевести у цифрову площину всі послуги сервісних центрів МВС, мінімізувати будь-які корупційні ризики та створити якісні послуги для наших громадян. Лише командна, системна та комплексна робота може привести до результату», – сказав Богдан Драп’ятий.

Новопризначений керівник ГСЦ МВС Євген Мойсеєнко висловив подяку міністру внутрішніх справ за довіру.

«У цей непростий час з його буремними викликами – коронавірусною інфекцією, складною ситуацією на кордонах, ми маємо бути згуртованими та мобілізованими. Ми повинні пам’ятати, що наше головне завдання – створити кожному українцю доступ до наших послуг без перешкод і черг, у швидкий і зручний спосіб, незалежно від того, є у людини смартфон чи ні. А також ми маємо зробити все можливе, щоб наша робота позитивно впливала на безпеку дорожнього руху. Разом з командою ГСЦ МВС докладемо максимальних зусиль для збільшення довіри та поваги», – сказав Євген Мойсеєнко.

Заступник начальника ГСЦ МВС Юрій Смольянінов привітав новопризначеного керівника.

«Євген Мойсеєнко презентував сервісні центри МВС на Форумі «Україна 30. Безпечна громада». Було багато сказано речей, які імпонують нам, та окреслено курс, куди варто рухатися. Ми завжди за якісні зміни. Саме зараз починається новий виток у розвитку сервісних центрів МВС», – сказав Юрій Смольянінов.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також оглянув контакт-центр, мобільний сервісний центр і тестовий сервісний центр МВС, де є все необхідне обладнання та програмне забезпечення для можливої імітації роботи територіального сервісного центру МВС.