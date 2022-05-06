Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький підписали Меморандум про підтримку з боку Польщі зміцнення обороноздатності України

У ході робочого візиту до Варшави 5 травня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким.

Денис Шмигаль подякував Польщі за значну фінансову допомогу Україні на загальну суму 2,7 млрд доларів. Також він висловив вдячність польському Уряду за підтримку України, в тому числі зброєю.

Сторони обговорили посилення співпраці в оборонній сфері. Під час зустрічі Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький закріпили домовленості, уклавши Меморандум про підтримку з боку Польщі зміцнення обороноздатності України.

Також Прем’єр-міністр України порушив питання збільшення експортних можливостей з нашої країни, аби уникнути продовольчої кризи у світі.

«Польща сьогодні є основними воротами для українського експорту. Блокування росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Ми пропонуємо знайти формати для створення «зелених коридорів» на нашому кордоні для експорту зерна», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава українського Уряду поінформував польську сторону, що Україна спільно зі США працює над механізмом конфіскації заморожених російських активів та подальшої передачі їх Україні для відновлення. Крім того, відповідне законодавство найближчим часом має ухвалити Канада.

«У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, аби агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані країні, яка постраждала від його нападу. Ми маємо реалізувати це разом», — наголосив Денис Шмигаль.

Матеуш Моравецький зі свого боку зауважив, що ЄС так само розглядає механізм конфіскації майна, щоб передати його на допомогу Україні. Він підкреслив, що дуже важливо покарати росію за її жахливі злочини.