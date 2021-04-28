Департамент охорони здоров’я Кіровоградщини назвав карантинні рекомендації для храмів на Великдень

Релігійним закладам рекомендують дотримуватися карантинних заходів для безпечного святкування Великодня в умовах епідемії коронавірусу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Я вкотре нагадую жителям Кіровоградщини, а особливо літнім людям, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмі. Якщо є така необхідність, то краще освятити кошик біля храму комусь одному із родини. Також бажано утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів», – наголосив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

МОЗ рекомендує храмам на Великдень:

– заохочувати богослужіння для вірян у режимі онлайн,

– збільшити кількість сесій благословення і зменшити їх тривалість,

– зафіксувати вхідні двері/блоки на територію і в приміщення храмів у відкритому стані,

– встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 метра,

– рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки 1 особі з сім’ї.