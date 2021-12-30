Депутат О.Рушковський: не варто чекати «покращення» від влади України

Депутат Олександр Рушковський (фракція «Європейська Солідарність») виступив на черговій сесії Олександрійської міської ради з офіційним зверненням від імені депутатського корпусу до жителів міста у зв’язку з нещодавно прийнятим Законом України №5600, повідомляє «Голос Громади». Цей закон, на переконання депутата, негативно вплине на економічну, політичну та соціальну сфери життя країни. Далі – текст звернення.

«18 грудня 2021 р. Президент України В.О.Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. №5600).

За експертною оцінкою провідних бізнес-асоціацій українських і іноземних підприємців, інвесторів, роботодавців, платників податків – у т.ч. Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгової палати, Спілки українського бізнесу – даний закон, по суті, є оголошенням податкового терору. Він кардинально розширює права працівників Державної податкової служби України, повертає до життя забуті після 2014 року практики «азаровщини» і робить безправним український бізнес.

Зокрема, згаданий проєкт передбачає:

списання податкових боргів з рахунків підприємств без рішення суду (на 91-й день заборгованості), це дійсно настання податкового терору.

право Державної податкової служби надсилати запити не за фактом порушення, а за підозрою у несплаті податків – запити ДПС перетворяться на інструмент тиску на бізнес з метою отримання хабарів;

заборону на виїзд за кордон директора підприємства, що має заборгованість із сплати податків, чим порушується право на свободу пресування, гарантоване Конституцією України.

стягнення податку на прибуток наперед, шляхом заборони включати 50% збитків минулого року, що мали б зменшити базу оподаткування.

Впевнені, що такі кроки суттєво погіршать бізнесовий та інвестиційний клімат України, який вже суттєво постраждав через пандемію коронавірусу і економічну кризу, призведуть до зростання рівня корупції і порушення основних прав і свобод людини.

Також звертаємо Вашу увагу, що вищезазначений закон суттєво збільшує податковий тиск на сільськогосподарських виробників, на малий бізнес та створює суттєві інфляційні ризики, призведе до тінізації виробництва та збуту сільгосппродукції.

Зокрема, закон передбачає:

суттєве підвищення податкового тиску на усіх без винятку власників і користувачів сільськогосподарських земель, у тому числі мікровласників: для ділянок за межами населеного пункту через запровадження мінімального податкового зобов’язання податок зростає з діючих 200 грн. (а власники-пенсіонери взагалі звільнені від сплати податку) до 1500 грн з кожного гектара;

індексацію ставок ренти на воду та ліс, що призведе до подорожчання на 14,5% дров та води, потрібних людям;

запровадження податку на доходи фізичних осіб з усієї вирощеної продукції, якщо її сукупна вартість перевищує 72 тис. грн. (12 мінімальних зарплат) (зараз усе, що вирощене на ділянці менше 2 га не оподатковується) – це може суттєво підвищити ціни – зокрема, на овочі і фрукти;

починаючи з третього продажу нерухомості за рік запроваджується податок на рівні 18%, що неминуче призведе до додаткового підвищення цін на житло, адже наразі частина компаній, які працюють на ринку нерухомості, є суб’єктами спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності (зокрема, єдиний податок – 5%);

збільшення плати за використання радіочастотами на 5%, що призведе до подорожчання мобільного зв’язку. Таким чином порушено меморандум з провідними операторами мобільного зв’язку, який підписав уряд в 2019 р.

Відбудеться ліквідація спрощеної системи оподаткування, через фіскалізацію Єдиного Податку, що не передбачає жодної копійки збільшення податків. Тільки збільшення проблеми для самоорганізованого суспільства – платників податків ФОПів.

В Україні відсутні сервера, що готові щохвилини опрацьовувати більше ніж 3 млн. фіскальних чеків. Існуючі зараз сервера податкової постійно зависають, тоді що відбудеться при збільшені операцій з 01 січня 2021 року в 12 разів, коли кожну чашку кави необхідно буде фіскалізувати?

Купівля касових апаратів, ведення обліку товарів, утримання бухгалтерів, постійний тиск податківців, а саме головне штрафи 150% за кожне порушення у веденні РРО. Підприємцям буде дешевше закрити власне підприємництво та вийти в тінь, або просто на біржу.

Для чого це зроблено, як ще хотіли познущатися над підприємцями Зелені керманичі???

7) При обговорені Закону депутати «Слуги Народу» обіцяли збільшити ренту на надра, у результаті скасовано на 600 млн.грн. грн. ренту на видобуток Марганцевих руд. Так Зелена влада віддячує своєму олігарху Коломойському. А з підприємств та ФОПів будуть здирати, без рішення суду, будь які штрафи.

Впевнений, що згадані негативи прийнятого закону призведуть до суттєвого посилення інфляції, зниження рівня довіри між державною владою, місцевим самоврядуванням і бізнесом, а також – через суттєве погіршення бізнесового і інвестиційного клімату – всупереч назві закону, вкрай негативно відіб’ються на доходах і державного, і місцевих бюджетів.

У зв’язку з зазначеним вище, хочу звернутися до усіх громадян Олександрії:

Не треба очікувати від існуючої влади «покращення», вони це казали для себе. Робіть висновки, та не дайте себе більше ошукати на наступних виборах.

Депутат Олександрійської міської ради О.В. Рушковський»