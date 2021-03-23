Депутат від ПП “Європейська Солідарність” Віталій Заріцький провів особистий прийом олександрійців

Вчора, 22 березня, Віталій Заріцький — депутат Олександрійської міської ради від “ЄС”, провів особисту зустріч з мешканцями міста, повідомляє “Голос Громади”.

На прийом до депутата прийшов один із жителів з проханням стосовно врегулювання тарифів на комунальні послуги. Крім цього, до депутата звернулись мешканці провулку Гороновича, щодо проведення благоустрою вуличного покриття та відведення води, та ряд мешканців його округу для надання матеріальної допомоги на лікування.

На частину звернень було відреаговано на місці, інші питання взято для подальшого розгляду.