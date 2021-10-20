Депутат «Європейської Солідарності» Олександрійської міськради знову поставив «незручне» запитання депутатам ОПЗЖ

Депутат Олександрійської міської ради фракції «Європейська Солідарність» Олександр Рушковський виступив з офіційним депутатським зверненням до колег по міському парламенту від «Опозиційної платформи «За життя», повідомляє «Голос Громади». Далі – зміст звернення, озвученого в ході виступу автора О.Рушковським та його ж коментарі.

«Фракція «Європейської Солідарності» у міській раді повністю підтримує постанову Верховної Ради України про заяву ВРУ щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 р. №6078 «Щодо невизнання виборів у Росії у зв`язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей України. Верховна Рада вказує, що залучення громадян України з цих територій до виборів є незаконним та безпідставним, а організація виборів в Криму і ОРДЛО є юридично нікчемною. Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Держдуми РФ незаконними, а сформовану за їхніми результатами Державну Думу нелегітимною», – сказано в заяві ВРУ. Український парламент, парламенти та парламентські організації іноземних держав дали належну оцінку сфальсифікованим виборам Російської Федерації, фактам незаконного голосування на тимчасово окупованих українських територіях та в незаконно анексованому Криму. І народні депутати ВРУ 322-ма голосами «за» ухвалили постанову №6078 – крім однієї, можливо, антиукраїнської партії, що перебуває у Верховній Раді України. Звертаю увагу депутатів Олександрійської міськради, громадян міста на кричущий факт: в нашій країні є політична партія ОПЗЖ, яка жодним голосом своєї фракції (44 депутати) не підтримала цю постанову, в той час, як у Європейському союзі та інших країнах Європи і в США засудили так звані вибори, які Москва організувала на окупованих нею територіях України та через це визнали вибори в Росії недемократичними. Зазначені дії Російської Федерації грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права, зобов`язання Росії за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія, законодавство України а також суперечать статуту ООН, Гельсинському заключному акту наради з безпеки та співробітництва в Європі. Залучення громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, як і майже 1,5 мільйона жителів анексованого Криму, суттєво спотворюють результати виборів до Державної Думи та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність. І як визнала наша держава, усі причетні до організації голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі цих громадян України з незаконно виданими їм паспортами Росії на тимчасово окупованих територіях нестимуть відповідальність згідно із законами України.

Але на жаль, партія «Опозиційна платформа «За життя» так не вважає і повністю протиставляє себе міжнародному праву, законам та інтересам держави України. 21 ВЕРЕСНЯ ОПЗЖ ОПУБЛІКУВАЛА НА СВОЄМУ САЙТІ ВІТАННЯ ПОЛІТПАРТІЇ КРАЇНИ-АГРЕСОРА «ЕДИНАЯ РОССИЯ» З ПЕРЕМОГОЮ НА ВИБОРАХ, У ТОМУ ЧИСЛІ – НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ З ВИЗНАННЯМ РОСІЙСЬКОЮ ВЛАДОЮ ГОЛОСІВ БІЛЬШЕ 200 ТИСЯЧ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ З ОКУПОВАНОГО ДОНБАСУ ТА ПІВТОРА МІЛЬЙОНА КРИМЧАН, ЗАТЯГНУТИХ З РОСІЙСЬКИМИ ПАСПОРТАМИ НА ЦІ НЕЗАКОННІ ВИБОРИ. У своєму ганебному листі ОПЗЖ звернулася до окупанта зі словами вітання всіх членів російської окупаційної партії, кандидатів від неї, які прийшли до Держдуми Російської Федерації, керівництву та голові партії «Единая Россия» Дмитру Медвєдєву «з переконливою перемогою на виборах» та побажаннями «народним обранцям від вашої політичної сили МУДРОСТІ, НАТХНЕННЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ, ЩОБ ПРОДОВЖИТИ БУДУВАТИ ПРОЦВІТАЮЧУ, УСПІШНУ ДЕРЖАВУ НА ВЖЕ ЗАКЛАДЕНОМУ МІЦНОМУ ФУНДАМЕНТІ І ВЕСТИ РОСІЮ ДО НОВИХ ЦІЛЕЙ І ВИСОТ» (Мабуть, «цілі і висоти» у їхньому баченні – це подальша окупація України). Партія ОПЗЖ, крім того, висловила надію, що окупаційна партія Медвєдєва «Единая Россия» «ЗМІЦНИТЬ МІЖПАРТІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО з «ОПОЗИЦІЙНОЮ ПЛАТФОРМОЮ «ЗА ЖИТТЯ». В ОПЗЖ також сподіваються на «ВЗАЄМОВИГІДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЄЮ» (яка є країною-агресором). Проведення незаконних виборів Російською Федерацією на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів України та міжнародного співтовариства.

Тому від себе особисто я ставлю два запитання депутатам фракції ОПЗЖ Олександрійської міської ради: 1. Чи засуджуєте ви дії депутатів ОПЗЖ у Верховній Раді, які не підтримали постанову ВР №6078 щодо нелегітимності виборів депутатів Держдуми РФ, у тому числі – на окупованих територіях України?

2.Чи засуджуєте ви дії ОПЗЖ, щодо привітання партії «Единая Россия» з «перемогою» на виборах, у тому числі – на окупованих територіях України?» (кінець звернення).

«Голос Громади» попросив пояснити депутата Рушковського, чим було змотивоване його звернення до депутатів ОПЗЖ у міськраді.

«Депутати Олександрійської міської ради прийшли в парламент від різних політичних сил і таким чином є обличчям своїх політичних сил. Скажу відверто: коли покидьки і негідники, які бажають «подальших успіхів» агресору, що загарбав частину території України – агресору, який продовжує неоголошену війну, продовжує вбивати наших громадян, та ще й проводить свої вибори на території іншої суверенної держави, як у себе вдома, то треба хоча б назвати таких негідників тими, хто вони є. Адже вони вітають ворога та бажають йому успіхів навіть не від себе особисто десь у приватній переписці, а на своєму офіційному сайті, як державні діячі, тобто – представляючи державу Україну! Хто дав їм таке право? Але ж ці самі покидьки з Верховної Ради є однопартійцями наших депутатів міської ради від ОПЗЖ, з якими нам тут спільно працювати.

Я знаю: у їхній міській фракції справді є гідні і шановані люди, здатні ухвалювати виважені рішення на користь Олександрії. А з іншого боку – існує таке поняття, як партійна політика, дисципліна та ідеологія. І якщо депутати фракції ОПЗЖ міськради патріоти свого міста, але підтримують ідеологію свого вищого керівництва, яке відкрито заграє з ворогом та бажає йому перемог, то виникає запитання: а що ж це за патріотизм такий? Як зрозуміти цю подвійність їхньої «ідеології», наприклад, бійцям-олександрійцям, які проливали свою кров, захищаючи Україну від апологетів «Единой России»? Чи погодяться з такою «ідеологією» близькі тих героїв, що вже ніколи не повернуться додому з боїв на сході? Адже депутатів, які у фракції ОПЗЖ, теж обирали олександрійці. І їм дуже важливо знати, яких принципів дотримуються ті, кого вони обирали. Ось звідси і моє звернення», – пояснив депутат О.Рушковський.

Для довідки. Олександр Рушковський є учасником АТО, його син – також учасник бойових дій в зоні АТО-ООС на сході України.

Від дати вищенаведеного офіційного звернення минуло понад два тижні, тобто час, відведений законодавством на відповідь депутату (10 днів), вже вичерпався. Але як сказав сам автор, досі від ОПЗЖ – ні пари з вуст.

До речі, ще у квітні цього року О.Рушковський звертався до фракції ОПЗЖ з іншим письмовим зверненням – теж політичного змісту, продиктованого тодішнім загостренням ситуації на сході, але відповіді й по цей день він не отримав. Депутат вважає це відвертим ігноруванням регламенту Олександрійської міськради, порушенням депутатських обов`язків та етики з боку його колег від ОПЗЖ. Виходить, відмовчатися на запитання, яке не зовсім припадає до душі, теж є частиною їхньої «політики та ідеології»?