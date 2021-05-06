Депутатські комісії розглянули ряд питань найближчої сесії Олександрійської міськради

6 травня відбулося об`єднане засідання постійних депутатських комісій з розгляду питань порядку денного чергової сесії Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

У нараді взяли участь депутати – члени трьох постійних комісій з питань: економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Віталій Заріцький);

охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення (голова комісії Олег Носов);

комунальної власності, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, будівництва та раціонального використання природних ресурсів (голова комісії Михайло Матвієнко, на засіданні був відсутній). На засідання комісії також були запрошені начальники управлінь та провідні фахівці з обговорюваних питань. Вів об`єднане засідання депутат міськради Віталій Заріцький.

Весь перелік черги денної містив питання, що будуть внесені на розгляд чергової сесії міської ради, 14 травня. Серед 38-ми внесених на розгляд пунктів найбільш детально обговорювалися зокрема ті, що стосувалися видатків міського бюджету, у тому числі – з використанням вільного залишку, який сформувався у сумі 5 мільйонів гривень. Також мова йшла про придбання автобусів на умовах фінансового лізингу для нещодавно створеного комунального підприємства «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради (про ці умови доповів начальник управління економіки Ростислав Черевашко). Привернули окрему увагу запропоновані витрати на реалізацію Програми експертного обстеження, модернізації, капітального ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 2021-2025 рр., яку також належить затвердити на найближчій сесії міськради. А для загальноосвітніх закладів міста необхідно придбати навчальні макети зброї армійського зразка у рамках виконання міської програми «Призовник-2021». Певні витрати ляжуть на бюджет для підтримки Олександрійського відділу пробації, сфери медицини і житлово-комунального господарства. По всіх цих поточних змінах до міського бюджету 2021 року доповідав начальник фінансового управління міськради Олександр Лукашов. Також на засіданні депутатських комісій присутні розглянули ряд майнових та земельних питань. Зокрема – про передачу у комунальну власність занедбаної (фактично – безгосподарської) будівлі по вул. Козацькій – колишньої бази №2 міськвідділу міліції. На завершення обговорювався блок питань надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту, в оренду та в постійне користування.