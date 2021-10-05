Депутати міської ради звернуться до Уряду держави з вимогою реальної підтримки пенсіонерів

Депутати Олександрійської міської ради вирішили звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення розміру пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення прийняли на черговій (ХІІ) сесії Олександрійської міської ради 5 жовтня. Проєкт рішення з текстом звернення до державної влади та уряду України був підготовлений депутатами фракції «Європейська Солідарність» у міській раді, доповідав з цього питання голова фракції «Європейська Солідарність» депутат Віталій Заріцький. Пропозиція була підтримана депутатським корпусом при голосуванні. Зміст ухваленого документа такий:

«ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Олександрійської міської ради VIII скликання

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році

Ми, депутати Олександрійської міської ради VIII скликання, які представляють інтереси жителів територіальної громади, звертаємось до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з вимогою вжити термінових заходів з поліпшення соціального стану людей пенсійного віку.

Саме ці люди складають найменш захищені соціальні групи.

Останнім часом органи державної влади своїми рішеннями суттєво погіршили соціальне становище людей пенсійного віку.

Насамперед це стосується штучного скорочення категорій, які мають право на отримання субсидій за спожиті житлово-комунальні послуги, скорочення фінансування субсидій.

Соціальне становище пенсіонерів також суттєво погіршилось із-за підвищення цін на товари першої необхідності. Викликає обурення неспроможність влади забезпечити відповідну цьому підвищенню індексацію пенсій.

З огляду на вищевикладене, ми, депутати Олександрійської міської ради VIII скликання вимагаємо негайно вжити заходи для забезпечення додаткових виплат пенсіонерам, а саме:

здійснити у листопаді 2021 року виплату «13-ї пенсії» пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто нижче 3866,8 грн.

Для забезпечення цих виплат необхідно використати частину коштів, отриманих від МВФ на подолання наслідків пандемії. Ці кошти мають піти людям, а не близькому до влади бізнесу».

Крім того, на черговій (дванадцятій) сесії Олександрійської міськради також була приділена увага обговоренню питання, теж свого часу зініційованого депутатами фракції «Європейська Солідарність», щодо недопущення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та гарантованого надання житлових субсидій усім верствам населення, які їх потребують. Ця ініціатива також мала підтримку депутатів міськради.