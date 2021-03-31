Депутати обласної ради Кіровоградщини направили звернення до вищих органів влади

Під час 4-ї сесії Кіровоградської облради депутати погодили чотири звернення до вищих органів влади, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Серед них звернення:

до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України щодо внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» передбачивши ще один кваліфікаційний критерій – наявність в учасника процедури закупівлі не менше 5 % працюючих – учасників бойових дій;

до Верховної Ради України щодо перейменування Кіровоградської області;

до Кабінету Міністрів України щодо вирішення проблеми справедливого пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців та ветеранів силових структур;

до Кабінету Міністрів України щодо належного функціонування служби екстреної медичної допомоги у Кіровоградській області.