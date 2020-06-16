Депутати облради «перекроїли» обласний бюджет

У п’ятницю відбулася чергова сесія обласної ради. На ній прийнято ряд важливих рішень для галузей та закладів області. Одним із головних викликів, які сьогодні стоять перед керівництвом області та депутатами – збереження галузі медицини та захист жителів Кіровоградщини від пандемії.

«Вдячна бюджетній комісії, котра розуміючи критичний стан закладів охорони здоров’я зробила перерозподіл коштів на користь медичної галузі, і всім депутатам, котрі попри тиск і маніпуляції підтримали ці зміни!» – зазначила голова постійної комісії обласної ради Ірина Чемерис.

У своєму інтерв’ю Голосу Громади депутатка розповіла, чому саме такі рішення були затверджені на сесії обласної ради: – “Також депутати проголосували за нові програми для області: програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні обласної ради; програма розвитку людського капіталу Кіровоградської області; обласної програми освітнього та культурного розвитку області. Всі програми важливі. Але розставляючи пріоритети та враховуючи ситуацію з COVID-19, що не всі культурні та освітні заходи можливо провести саме цього року, тому кошти краще перекинути на охорону здоров’я.

Чому для мене зараз лікарня є самим важливим об’єктом? – тому що здоров’я і життя стоять на першому плані в будь-якої людини: молодої чи в літах, багатої чи бідної, вчителя, культпрацівника, юриста, водія, будівельника чи навіть і самого медика. Якщо не буде до якої лікарні йти, якщо ти не зможеш отримати вчасно допомогу, то чи буде нам до розваг, навчання чи інших захоплень?

Сьогодні проходить черговий етап реформи охорони здоров’я для закладів другого і третього рівня. Поки що ні лікарі не побачили підвищення заробітної плати, ні пацієнти не відчули безкоштовного лікування. Але ситуація набагато складніша, оскільки в області під загрозою ліквідації стали такі комунальні підприємства, як Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер та Олександрійський онкодиспасер, Староостський дитячий та Знам»янський протитуберкульозні санаторії, а більшість інших недоотримала з 01 квітня фінансування у порівнянні з 2019 роком. Заклади вже провели хвилю скорочень, але все одно цього замало, щоб втиснутися в ті кошти, які надходитимуть з Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Частині закладів НСЗУ підпише контракт на пакет послуг за умови придбання певного обладнання, а це в свою чергу збільшить бюджет лікарні. Але ж його треба придбати!

Так, рік для медицини катастрофічно складний, не варто робити вигляд, що все само собою вирішиться, якісь заклади виживуть, якісь – ні. За кожним закладом стоїть не лише лікар, медична сестра, санітарка чи водій, за ним стоять люди, які не матимуть змоги отримати допомогу! Невже можна не підтримувати протитуберкульозні/онко-диспансери, коли захворюваність на ці хвороби з кожним роком зростає? коли одні будуть просто помирати, а інші будуть розповсюджувати хворобу серед іншого населення, оскільки туберкульоз більше соціальна проблема, ніж медична? І може скластися так, що без сьогоднішньої фінансової підтримки в медичних закладах зникнуть певні послуги, за якими доведеться їхати в сусідні області.

Тому не можу кинути на призволяще медичні установи Кіровоградщини, бо через 2-3 роки матимемо не тільки пандемію коронавірусу, а й інших хвороб”.