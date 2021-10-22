Депутати Олександрійської міськради стурбовані загрозливою ситуацією з фінансуванням медицини

Депутати фракції «Європейська Солідарність» в Олександрійській міській раді мають намір внести на розгляд сесії міськради звернення до вищих ешелонів влади стосовно неприпустимо низького державного фінансування медичної галузі, передбаченого проєктом бюджету країни на наступний рік, повідомляє «Голос Громади».

Відповідний проєкт рішення фракція «ЄС» зареєструвала нещодавно для розгляду і схвалення на найближчій черговій сесії міської ради. Далі – його текст.

«Звернення

Депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо підтримки медичних працівників

Ми, депутати Олександрійської міської ради, звертаємося до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з вимогою прийняття збалансованого Державного бюджету на 2022 рік в частині, що стосується забезпечення сфери охорони здоров`я, лікувальних закладів, фінансування заробітних плат медичних працівників.

В Україні склалася катастрофічна ситуація із фінансовим забезпеченням сфери охорони здоров`я. Задекларовані владою зарплати середнім медичним працівникам у розмірі від 13,5 тис. грн, а лікарям – від 20 тис. грн у проєкті Державного бюджету передбачені лише для 200 тис. осіб середнього медичного персоналу та 90 тис. лікарів.

Однак, на кінець 2020 року в системі охорони здоров`я працювало 273526 осіб середнього медичного персоналу та 147361 лікар – фізична особа. Тобто фактично в медичних закладах працює лікарів та середнього медичного персоналу на 130 тис. більше, ніж Уряд розрахував у проєкті Державного бюджету на 2022 рік. Це означатиме неминуче скорочення 130 тис. посад медичних працівників. Це безпрецедентно ганебне ставлення до сфери охорони здоров`я, приниження медичних працівників, особливо в умовах боротьби з пандемією. Скорочення видатків на охорону здоров`я сьогодні – це удар як по медиках, так і по пацієнтах.

Процес кадрових скорочень і так масштабний у медичній галузі. Вже на початок 2021 року кількість зареєстрованих безробітних у галузі охорони здоров`я становила 22,7 тис. осіб, тоді як вакансій було лише 4,3 тис. Але це ще не межа, бо заборгованість по зарплаті серед медиків з початку року критично зросла – майже у 4 рази. За даними Держстату, станом на 1 серпня 2021 року заборгованість по зарплатах у системі охорони здоров`я та надання соціальної допомоги становила 108,5 млн грн. Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовується на реалізацію програми медичних гарантій, повинен становити не менше 5% валового внутрішнього продукту України.

Ми попереджаємо: сьогодні місцеві бюджети порожні. Вони не здатні дотувати ті сфери, які недофінансовуються з Державного бюджету. Місцеві бюджети не зможуть врятувати від скорочення 130 тис. посад медпрацівників.

У зв`язку з викладеним вище вимагаємо:

негайно погасити заборгованість з виплати заробітної плати медичним працівникам;

вжити невідкладних заходів для недопущення скорочення посад медичних працівників;

у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачити фінансування сфери охорони здоров`я у повному обсязі.

Міський голова Сергій Кузьменко

Секретар міської ради Вікторія Косяк»

Автором цього проєкту рішення є голова фракції «Європейська Солідарність» міськради Віталій Заріцький. «Голос Громади» попросив прокоментувати його, чим викликана необхідність такої ініціативи місцевого самоврядування – звертатися до вищих ешелонів державної влади та уряду України.

«Як відомо, кілька днів тому Верховна Рада України розглядала проєкт Державного бюджету на наступний рік. Він вже викликав у суспільства цілу хвилю стурбованості і навіть обурення своїм змістом, а саме – «урізаним» фінансуванням переважної більшості видаткових статей. Наша ж фракція у міській раді занепокоєна передусім неприпустимо низьким фінансовим забезпеченням медичної галузі, оскільки ми, депутати «ЄС», вважаємо її, наряду з соціальною сферою та енергозабезпеченням країни (звернення щодо яких за нашої ініціативи раніше вже направила Олександрійська міськрада нинішній владі держави), найголовнішою. Адже що ми бачимо зараз: ситуація в країні з поширенням нової хвилі коронавірусної пандемії дедалі погіршується, все нові регіони потрапляють до помаранчевої та червоної зон, навантаження на медичні заклади та їхніх працівників, які вже й без того виснажені довготривалою боротьбою з цим всесвітнім лихом, знову стрімко збільшується. А влада держави у цей час, замість того, аби всіляко підтримувати медицину, насправді ніби знущається з лікарів: мало того, що у цій галузі, котра повинна бути передовою, спостерігається таке ганебне явище, як заборгованість по зарплаті, так проєкт Держбюджету наче навмисне складений так, аби цю ситуацію ще більше поглибити!

Добре, що в Олександрії виконавча та законодавча гілки місцевої влади роблять все від них залежне, аби підтримувати міську сферу охорони здоров`я. Але ж вся наша медицина, як відомо, це захищена стаття фінансування саме Державного бюджету. І ніякий (не лише олександрійський) місцевий бюджет не в змозі «потягнути» на своїх плечах фінансове забезпечення чи якесь там дотування такої великозатратної галузі. А особливо – зараз, коли «завдяки» нинішній державній фінансовій політиці місцеві скарбниці виявилися у дуже скрутному становищі. Тому вся надію місцевим системам охорони здоров`я, як і завжди, залишається покладати лише на державу, як на гаранта виконання своїх зобов`язань», – переконаний депутат В.Заріцький.