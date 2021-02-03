Депутати Приютівської громади користуються електронною системою голосування

У Приютівській територіальній громаді сьогодні, 3 лютого, позачергова п’ята сесія Приютівської селищної ради вперше відбулась із залученням системи електронного голосування. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

«Проблем з роботою цієї системи не виникає — вона дуже елементарна. Голосування відбувається протягом 10 секунд, всі задоволені тим, що все відбувається значно оперативніше. Відповідно до законодавства, всі голосування зараз відбуваються поіменно. Також така швидкість дозволить оперативно відображати інформацію про голосування на сайті громади» – розповідає про особливості роботи з системою голова громади Андрій Коломійцев.

Система голосування обійшлась громаді в понад 40 тисяч гривень, додатково придбано монітор для візуального супроводу процесу голосування та виведення результатів.