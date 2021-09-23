Депутати «Європейської Солідарності» ініціюють вимогу Олександрійської міськради до влади і уряду України щодо ЖК-тарифів і субсидій

Депутати фракції «Європейська Солідарність» підготували проєкт звернення Олександрійської міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та обмежень у наданні ЖК-субсидій громадянам, які їх потребують, повідомляє «Голос Громади». Далі – запропонований текст документа.

«ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення підвищення тарифів для населення

Ми, депутати Олександрійської міської ради восьмого скликання, які представляють інтереси жителів територіальної громади, глибоко обурені ситуацією щодо чергового необґрунтованого підвищення комунальних тарифів та цін на енергоносії для населення. Після тривалого карантину внаслідок коронавірусної інфекції, введення обтяжуючих нормативних актів для малого та середнього бізнесу, зростання рівня безробіття, падіння економічних показників в усіх сферах життєдіяльності українців, представники центральної влади відкритим текстом анонсують підвищення тарифів для населення.

У нових платіжках українці вкотре побачать реальну «турботу та підтримку» від найвищих керманичів держави.

Ми, депутати Олександрійської міської ради, не можемо стояти осторонь гострих проблем, які хвилюють мешканців нашої громади. Для початку необхідно ліквідувати корумпованість, непрозорість та неефективність чинної влади та провести дієві реформи. Центральні органи влади в першу чергу повинні дбати про своїх громадян, підтримати бізнес, відновити економічну стабільність, віру і надію співвітчизників.

Вважаємо неприпустимими спроби перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві громади і відповідні місцеві бюджети. Це суперечить конституційним засадам розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування, зводить нанівець досягнення політики децентралізації у наданні громадам реальних можливостей для розвитку.

За останні два роки практично зруйновано систему нарахування субсидій для населення для компенсації зростання тарифів. Замість автоматичного нарахування субсидій тим, хто їх потребує, відбувається штучне обмеження можливостей для отримання допомоги. Але навіть попри такі обмеження кошти, передбачені на субсидії, витрачені на 90%.

З огляду на вищевикладене, враховуючи широкий суспільний резонанс, що призводить до зростання соціальної напруги, ми, депутати Олександрійської міської ради восьмого скликання, висловлюємо рішучий протест проти необґрунтованого зростання тарифів для населення та вимагаємо від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України негайно:

Вжити заходів для протидії монопольному підвищенню тарифів, забезпечити обґрунтований рівень тарифів і не допустити підвищення їх в майбутньому. Відмовитись відперекладання відповідальності за оплату житлово-комунальних послуг на органи місцевого самоврядування, врахувати при ухваленні державного бюджету на 2022 рік достатній обсяг коштів для соціального захисту громадян і громад від підвищення тарифів. Спрямувати не менше 20 мільярдів гривень коштів від допомоги, що надійшла Україні від Міжнародного валютного фонду, на виплати субсидій для громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також забезпечити автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує».

Звернення у такій редакції, підготовлене депутатами від «ЄС», буде внесене головою цієї фракції Віталієм Заріцьким на чергу денну найближчої сесії Олександрійської міської ради для затвердження, після чого воно буде направлене у вищеперелічені державні інституції. Як одного зі співавторів документа, «Голос Громади» попросив В.Заріцького прокоментувати основні моменти звернення.

«Насправді пояснити мету такого звернення просто: його спричинило саме життя. Адже неможливо увесь час продовжувати політику «затягування гайок» у вигляді одних лише підвищень поборів з населення, яку так наполегливо проводить нинішній уряд. Особливо негідним і цинічним є таке «реформування» економіки, коли від нього страждає найбільш незаможна частина нашого суспільства. А її, як показує реальність та наукові дослідження соціологів, складає вже переважна більшість населення України і вона продовжує стрімко бідніти. І це у владної, так званої «монобільшості», називається «кінцем епохи бідності»? Та ці нинішні горе-реформатори за два роки своєї діяльності вже переконливо довели, що вони здатні «вирішувати» житлово-комунальні проблеми зокрема та економічні взагалі тільки одним способом: постійним підвищенням тарифів та стрімким скороченням соціальних гарантій! Згадаймо лише одне недавнє їхнє горезвісне рішення про введення ряду додаткових обмежень на отримання жк-субсидій для тих громадян, котрих ці урядові «стратеги» визнали «занадто заможними» – я про їхні недолугі ідеї щодо банківських заощаджень, «зайвих» членів родин субсидіантів, які у них можуть бути прописані і так далі. Ці обмеження тільки в нашому місті скоротили кількість домогосподарств, що мали право на субсидії, з 23-х тисяч до удвічі меншої. І цей процес «відсіювання зайвих» отримувачів субсидій ще прискориться з настанням опалювального сезону.

До речі, зима ще не так нам відгукнеться завдяки тим же владним «стратегам». Справа у тому, що «моновлада» і її уряд спершу показали свою повну нездатність мислити масштабно і на упередження, довели країну до межі енергетичної кризи, коли за природний газ населенню доведеться платити восьмикратну, а підприємствам – двадцятикратну ціну, а потім з байдужим виглядом просто «вмили руки», переклавши всю відповідальність за формування тарифів з державних регуляторів на місцеві органи самоврядування: мовляв, у вас повнота влади, встановлюйте самі собі тарифи на тепло та ціни на все інше, що пов`язане з природним газом. І що після такого залишиться міським радам – або вимушено встановлювати захмарні тарифи на теплопостачання через драконівські державні тарифи на природний газ, або ж доводити до знищення свої теплокомуненерго, бо ніякі місцеві бюджети не в змозі «потягти» такі енергоємні комунальні підприємства. А де ж раніше були державні Антимонопольний комітет, НКРЕКП? А вони теж тепер залишилися осторонь і «ні при чому», бо ні для кого не секрет, що ці установи – у тісній зв`язці і з урядом та «моновладою», і з головними монополістами енерго- та газового ринку України. В результаті народ, як і слід було очікувати, став ще більшим заручником у цих монополістів.

Здогадуюся, що цим коментарем я не багато нового відкрив читачам «Голосу Громади», всім і так все зрозуміло. Але залишатися байдужими до даної ситуації, що складається в державі і заручниками якої стануть і олександрійці, наша фракція «Європейської Солідарності» не могла. Тому міська рада просто зобов`язана буде ухвалити це звернення і спрямувати його до вищих владних кіл», – сказав В.Заріцький.