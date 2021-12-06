Депутати «Європейської Солідарності» облради виступили проти кабального закону

Депутати Кіровоградської обласної ради вважають неприпустимим щойно прийнятий закон Верховної Ради України № 5600, який фактично є згубним як для дрібних господарів, простих власників навіть невеликих земельних ділянок, так і майже для всього аграрного сектору, повідомляє «Голос Громади».

Ось що повідомив з цього приводу на своїй сторінці у Facebook депутат облради від ЄС Сергій Коваленко:

«На сесії Кіровоградської обласної ради від імені депутатів фракції «Європейська Солідарність» звернувся до народних депутатів України щодо неприпустимості набрання чинності проєктом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 5600).

Зокрема, згаданий проєкт передбачає:

– списання податкових боргів з рахунків підприємств без рішення суду (на 91-й день заборгованості);

– право Державної податкової служби надсилати запити не за фактом порушення, а за підозрою у несплаті податків – запити ДПС перетворяться на інструмент тиску на бізнес з метою отримання хабарів;

– стягнення податку на прибуток наперед, шляхом заборони включати 50% збитків минулого року, що мали б зменшити базу оподаткування;

– суттєве підвищення податкового тиску на усіх без винятку власників і користувачів сільськогосподарських земель, у тому числі мікровласників: для ділянок за межами населеного пункту через запровадження мінімального податкового зобов’язання податок зростає з діючих 200 грн. (а власники-пенсіонери взагалі звільнені від сплати податку) до 1500 грн з кожного гектара;

– індексацію ставок ренти на воду та ліс, що призведе до подорожчання на 14,5% дров та води, потрібних людям;

– збільшення плати за використання радіочастотами на 5%, що призведе до подорожчання мобільного зв’язку. Таким чином порушено меморандум з провідними операторами мобільного зв’язку, який підписав уряд в 2019 р.», – зазначає депутат.