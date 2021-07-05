Дерево вбило рятувальника: судитимуть командира частини ДСНС у Кіровоградській області

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Керівника однієї з частин ДСНС у Кіровоградській області судитимуть за смерть рятувальника через падіння тополі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську правду.

Смертельна подія сталася майже 2 роки тому, у жовтні 2019 року. Керівник частини наказав бійцям підготувати дрова на зиму для опалення підрозділу, проте інструктаж з безпеки проведено не було, й відсутніми виявились засоби захисту.

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Під час спилювання дерево впало на рятувальника, який помер від отриманих травм.

Керівнику частини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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