Держава фінансує розвиток пасічників: як отримати кошти мешканцям Олександрійського району

Уряд запровадив програму розвитку бджільництва, у рамках якої пасічники можуть отримати дотацію, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Держдопомога розрахована на фізичних осіб і суб’єктів господарювання, які є власниками від 10 до 300 та більше бджолосімей. Основна мета програми – підвищення якості продукції бджільництва, а також збільшення рівня її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Учасникам програми відшкодують по 200 грн за бджолосім’ю. За 300 та більше бджолосімей максимальна сума дотації складатиме 60 тис. грн.

Щоб отримати допомогу, до 1 жовтня слід подати за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади такі документи:

• копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

• копію рішення про державну реєстрацію потужності;

• копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (для суб’єктів господарювання);

• копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (для фізичних осіб);

• копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб);

• довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (для суб’єктів господарювання);

•копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (для суб’єктів господарювання, які є юридичними особами);

•довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (для фізичних осіб і фізичних осіб — підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств).

До 10 жовтня органи місцевого самоврядування повинні подати відомість про фізичних осіб і суб’єктів господарювання, які мають право на дотацію, до департаменту агропромислового комплексу ОДА. Після цього зведену відомість направлять до Міністерства економіки України для затвердження розподілу коштів.