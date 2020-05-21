Державна підтримка: скільки роботодавців Кіровоградщини вже отримали допомогу по частковому безробіттю?

«На сьогодні програма надання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям з числа малого та середнього підприємництва в Кіровоградській області вже працює», – повідомив заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян. Ця державна програма спрямована, насамперед,на збереження робочих місць, а надалі – стимулювання активності та відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє “Голос Громади”.

Б. Стоян розповів про порядок отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Він відмітив, що кошти надаються роботодавцеві для здійснення виплат працівникам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок зупинення чи скорочення діяльності підприємства внаслідок карантину. Програма діє в період карантину та протягом 30 днів після його закінчення.

«Станом на 20 травня цього року ми отримали від роботодавців майже 171 пакет документів, з них обласний центр зайнятості ухвалив позитивні рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину 127 роботодавцям області. За результатами прийнятих рішень 593 найманих працівника, які тимчасово залишилися без роботи на період карантину, найближчим часом отримають допомогу по частковому безробіттю», – розповів Б. Стоян.

Для охочих детально ознайомитись з покроковою інструкцією щодо порядку отримання допомоги по частковому безробіттю, Б. Стоян запропонував завітати до Інтернет-сторінки державної служби зайнятості у рубрику «Роботодавцям» (підрубрика «Допомога по частковому безробіттю на період карантину»), де, у зрозумілій формі, висвітлено зазначене питання.

Б. Стоян, звертаючись до роботодавців, які зупинили чи скоротили діяльність на період карантину, закликав їх звертатися до центрів зайнятості щодо отримання такої допомоги: «Ми готові до співпраці. Наша мета – допомогти роботодавцям максимально зберегти робочі місця, працівникам– мати роботу, а державі – попередити підвищення рівня безробіття».