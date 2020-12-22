Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» в дії

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За програмою 5-7-9 бізнесу вже профінансовано майже 16 млрд грн.

Від старту програми банки-учасники видали 6 864 кредитів на загальну суму 15,9 млрд грн. З них понад 10,5 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,4 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (55%), торгівлі та виробництва (17%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

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За останній тиждень банки-учасники програми «Доступні кредити 5-7-9%» підписали 265 договорів договори на суму 568 млн грн. Зокрема, 174 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 80 млн грн – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 308 млн грн.

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Нагадаємо, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 23 банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП Банк», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ «ПРОКРЕДІТ БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МТБ БАНК».

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Докладніше про те як приєднатися до програми читайте за посиланням: https://bit.ly/3fKPdWj

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