Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» в дії

За програмою 5-7-9 бізнесу вже профінансовано майже 16 млрд грн.

Від старту програми банки-учасники видали 6 864 кредитів на загальну суму 15,9 млрд грн. З них понад 10,5 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,4 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (55%), торгівлі та виробництва (17%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

За останній тиждень банки-учасники програми «Доступні кредити 5-7-9%» підписали 265 договорів договори на суму 568 млн грн. Зокрема, 174 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 80 млн грн – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 308 млн грн.

Нагадаємо, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 23 банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП Банк», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ «ПРОКРЕДІТ БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «МТБ БАНК».

Докладніше про те як приєднатися до програми читайте за посиланням: https://bit.ly/3fKPdWj