Сьогодні, 24 серпня представники Олександрійської громади хором заспівали Гімн України у залік встановлення спеціального Національного рекорду, повідомляє «Голос Громади».

Ця масова пісенна акція проходила об 11-й годині на площі перед Палацом культури «Світлопільський». У ній взяли участь представники різних вікових, соціальних і професійних верств: діти, молодь, дорослі, учасники творчих художніх колективів, військовослужбовці, ветерани АТО/ООС та інші. Всі виконавці Державного гімну були попередньо зареєстровані, а їхнє виконання фіксувалося на аудіо/відео в режимі онлайн. Результати цієї олександрійської акції об`єднувалися з аналогічними дійствами інших територіальних громад Кіровоградщини та будуть внесені до заліку на встановлення Національного досягнення «Наймасовіше онлайн-виконання Державного гімну України» із занесенням до Національного реєстру рекордів.