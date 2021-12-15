Держпродспоживслужба вилучила 16 тонн фальсифікату

Велика кількість виявлених порушень пов’язана з обігом фальсифікованого вершкового масла. Так, за період з листопада 2020 року по жовтень 2021 року в закладах торгівлі та громадського харчування зафіксовано 159 порушень, пов’язаних з обігом фальсифікованого масла, вилучено з обігу 15,5 тонн вершкового масла.

Загалом за вказаний період фахівці Держпродспоживслужби України провели більше 12,5 тисяч моніторингів діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів, та більше 2,5 тисяч перевірок закладів торгівлі, громадського харчування та об’єктів, які здійснюють виробництво, на предмет виявлення фальсифікованих харчових продуктів.

За порушення маркування харчових продуктів (фальсифікацію) до відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 24 суб’єктів господарювання на суму понад 1,2 мільйони гривень.