Держспецзв’язку: Що робити, коли не працює кабельний інтернет?

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Інтернет-провайдери роблять усе можливе, щоб українці мали безперебійний доступ до інтернету. Адже завдяки цьому ми підтримуємо зв’язок із рідними, можемо швидко дізнаватися останні новини, отримувати правдиву інформацію.

Проте з різних причин може статися так, що кабельний інтернет припиняє працювати. Що робити у таких випадках? Дізнавайтеся з нових рекомендацій від Держспецзв’язку та НКЕК.

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