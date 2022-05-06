Держспецзв’язку: Що робити, коли не працює кабельний інтернет?

Інтернет-провайдери роблять усе можливе, щоб українці мали безперебійний доступ до інтернету. Адже завдяки цьому ми підтримуємо зв’язок із рідними, можемо швидко дізнаватися останні новини, отримувати правдиву інформацію.

Проте з різних причин може статися так, що кабельний інтернет припиняє працювати. Що робити у таких випадках? Дізнавайтеся з нових рекомендацій від Держспецзв’язку та НКЕК.