Держспецзв`язок повідомляє про роботу в умовах воєнного стану

Під час воєнних дій може пропасти інтернет-зв’язок. Держспецзв’язок просить дзвонити та відправляти повідомлення у межах необхідності, повідомляє «Голос Громади» за інформацією офіційного українського мовника suspilne/media.

Держспецзв’язок заявляє, що оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги, а системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління. “Але звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені”, — помідовляють у службі та просять дзвонити та відправляти повідомлення у межах необхідності.

Але перебої з інтернетом можуть бути результатом багатьох різних факторів. Під час війни ризики його відключення зростають – противник може спробувати цензурувати вільний обмін інформації між користувачами аби унеможливити їхню координацію, мобілізацію та інформування.