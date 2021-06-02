Дещо про тарифи на послуги Олександрійського центрального ринку

Виконком міської ради за зверненням адміністрації КП «Олександрійський центральний ринок» затвердив тарифи на послуги цього підприємства, повідомляє «Голос Громади».
Отже, яка цінова «кухня» послуг «варитиметься» всередині підприємства – показує новозатверджений документ.
1.Розруб м`яса (1 кг) – 1 грн
2.Зважування м`яса на товарних вагах (1 зваж.) – 20 грн
3.оформлення абонементних талонів при отриманні торгового місця (1шт) – 29 грн
4.Надання стоянки для вивантаження автомобіля (1 місце) – 15 грн
5.Видача довідок (1 шт.) – 10 грн
6.Вартість надання в оренду холодильної камери (1 кг) – 0,50 грн
7.Вартість підключення торгових місць до електромереж ринку (1 підкл.) – 208 грн
8.Експлуатаційні витрати на ОЦР (1 кв.м/міс.) – 5,50 грн
9.Проведення зварювальних робіт (1 год.) – 180 грн
10.Вивезення сміття стороннім організаціям, особам (1 куб.м) – 220 грн
11.Вартість торгової площі для закритих, відкритих контейнерів, кіосків (1 кв.м/міс.) – 70 грн
12.Вартість торгового місця (1 місце/день) – 7 грн
13.Вартість торгового місця у м`ясному павільйоні (1 місце/день) – 20 грн
14.вартість торгового місця у м`ясному павільйоні з використанням м`ясорубки (1 місце/день) – 40 грн
15.Вартість торгового місця у ковбасному павільйоні (1 місце/день) – 12 грн
16.Вартість торгового місця у рибному павільйоні (1 місце/день) – 10 грн
17.Вартість місць для торгівлі молокопродуктами (1 місце/день) – 5 грн
18.Сервісне обслуговування суміжних магазинів (1 кв.м/міс.) – 6 грн
19.Вартість видачі в прокат санітарного одягу у павільйон (1 комп./день) – 5 грн
20.Вантажно-розвантажувальні роботи у м`ясному павільйоні (1 кг) – 0,20 грн
21.Вартість користування туалетом (1 відвідування) – 4 грн
22.Вартість монтажних та підсобних робіт (1 год.) – 86 грн
23.Вартість торгової площі з наданням у користування торгівельного модуля, кіоску (1 кв.м/міс.) – 150 грн
24.Вартість торгового місця на авторинку (1 місце/день) – 30 грн.
Як зазначається у рішенні, тарифи враховують збільшення розміру мінімальної заробітної плати, ріст цін на енергоносії, ПММ за відрізок часу з 22.08.2019 року, коли затверджувалися попередні аналогічні тарифи на послуги ринку. Прийняті тарифи застосовуються як безпосередньо на території КП ОЦР, так і на тимчасових майданчиках для торгівлі, затверджених рішенням міськради на інших об`єктах, що обслуговуються КП ОЦР.