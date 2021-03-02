Дещо з кримінальних подій минулого тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 428 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких за 48 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань; про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу поліції Віталій Старчик. Далі – про деякі з подій.

19 лютого до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 51-річної місцевої жительки, про те, що за час її відсутності вдома протягом декількох днів, невідома особа проникла до будинку, звідки викрала ноутбук та особисті речі заявниці на суму близько 1000 гривень.

Минулого тижня, в результаті проведених поліцією оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину було викрито 28-річного мешканця міста.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як вже повідомляв раніше «Голос Громади», нещодавно в Олександрії мало місце таке правопорушення, як систематичне розкрадання деталей пасажирських ліфтів у багатоповерхових житлових будинках. Кілька днів тому працівники Олександрійського районного відділу поліції встановили особу зловмисника, який скоював крадіжки електрокотушок гальмівних механізмів ліфта у різних частинах міста протягом місяця. Ним виявився 27-річний мешканець міста, який раніше вже був засуджений за вчинення аналогічних злочинів. Наразі наявна інформація про скоєння ним щонайменше чотирьох таких крадіжок.

Особу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.185 («Крадіжка, поєднана з несанкціонованим проникненням у приміщення») Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. На жаль, дана стаття ККУ не передбачає відповідальності за надзвичайно серйозну небезпеку, на яку наражав людей злодій, виводячи з ладу гальмівні пристрої ліфтів. Тому залишається сподіватися, що належне покарання для нього визначить суд, врахувавши згадану обставину…

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 185 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 86 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 21 особа (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства на порушників складено 8 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.173 п. 2 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 8 дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, протягом минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 7 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП.