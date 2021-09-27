Дещо з кримінальних подій тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 500 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 45 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з них.

30 серпня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 35-річної працівниці одного з торгівельних закладів міста: вона виявила, що невстановлена особа таємно викрала з прилавка магазину товар на загальну суму 1500 гривень.

Минулого тижня в результаті проведених поліцією слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 32-річного мешканця м. Олександрії. За цим фактом порушено провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

А 10 вересня до поліції звернулися батьки 13-річної олександрійки: дівчинка ненадовго залишила біля магазину без нагляду свій велосипед, чим негайно скористався невідомий зловмисник. В результаті потерпіла вся родина, зазнавши матеріальної шкоди на суму близько 4000 гривень.

Та кілька днів тому поліція встановила особу злочинця: ним виявився 19-річний, раніше судимий мешканець міста. Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України («Крадіжка»). Злодію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

19 вересня о 18:33 по вул. Героїв Сталінграда сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що учасниками даної пригоди стали водій автомобіля «ВАЗ» та водій з пасажиром мотоциклу «Хонда», які в результаті ДТП отримали тілесні ушкодження; останніх було госпіталізовано. Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

А всього за звітний період на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 3 випадки дорожньо-транспортних пригод (дві інші – без потерпілих).

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 144 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 51 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 9 протоколів (ст. 130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 32 особи (ст. 178 КУпАП).