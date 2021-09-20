Дещо з кримінальних подій в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 486 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 77 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу районної поліції. Далі – про деякі з подій.

Наприкінці минулого місяця до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від працівниці одного з торгівельних закладів Олександрії про те, що невідома особа, приблизно в тижневий проміжок часу, тричі здійснювала крадіжки товарів з торгових прилавків закладу, спричинивши цим матеріальну шкоду на суму близько 1100 гривень .

Нещодавно в ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 32-річний раніше судимий мешканець міста.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, вчинена повторно»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

8 вересня 27-річний олександрієць звернувся до поліції з приводу крадіжки його велосипеда марки « Мустанг», якого чоловік залишив біля магазину без нагляду. Відсутністю уваги власника велосипеда негайно скористався невідомий злодій, який непомітно зник з місця події на цьому транспортному засобі. Матеріальну шкоду власнику він завдав таким чином на суму близько 2000 гривень .

А кілька днів тому пліція встановила, що цю крадіжку скоїв 38-річний, раніше судимий мешканець міста. Проти нього знову відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 КК України («Крадіжка»). Злодію загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 3 років.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 5 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Протягом цього періоду працівниками відділу поліції було складено 157 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 82 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення(ст.173п. 2 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 19 осіб (ст.178 КУпАП), – повідомили в поліції.