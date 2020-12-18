«Дев`ятий вал» питань черги денної першого засідання виконкому в Олександрії

52 робочих питання було внесено на розгляд першого засідання виконавчого комітету Олександрійської міськради, яке відбулося 17 грудня, повідомляє «Голос Громади».

Новообраний склад виконкому міської ради VIII скликання приступив до розгляду планових питань відразу після урочистої церемонії вручення відзнак і нагород міським головою Сергієм Кузьменком запрошеним на засідання ветеранам-ліквідаторам наслідків аварії 1986 р. на Чорнобильській АЕС.

Також перед початком роботи засідання новообраний міський голова у вітальному слові до присутніх запевнив, що нинішня міська влада під його головуванням у своїй діяльності, спрямованій виключно на розвиток міста, стоятиме на позиціях проукраїнської державної ідеології, не віддаючи переваг жодній з політичних сил і дотримуючись засад євроінтеграції.

План роботи засідання містив 52 питання – як було зазначено, така велика кількість встигла накопичитися всього за якихось два тижні «перехідного періоду» міської влади, коли необхідно було опрацювати дуже значну кількість документів, внести в них необхідні зміни, уточнення тощо. Отож трохи більше двох тижнів минуло з часу проведення останнього засідання виконкому попереднього складу і якщо взяти до уваги ще й кінець календарного та фінансового року, то стає зрозумілим цей довгий перелік чергових завдань, що чекали свого розв`язання.

Втім, серед запропонованих питань незначна їхня частина була відкладена без розгляду через об`єктивні причини (наприклад, найважливіше з питань – проєкт бюджету Олександрії на 2021 рік не розглядався через відсутність необхідних для його формування контрольних показників Держбюджету-2021, який лише позавчора був ухвалений Верховною Радою України). Були перенесені на наступні засідання ще деякі, пов`язані з майбутнім бюджетом міста питання.

Разом з тим присутні проголосували за інший проєкт фінансового спрямування – внесення змін до міського бюджету на поточний рік у зв`язку з отриманням чергової державної субвенції у сумі 1,9 млн гривень на оплату праці у сфері освіти нашого міста. Також у процесі роботи були розглянуті «програмні» документи на 2021 рік: проєкт економічного і соціального розвитку Олександрії, «Призовник», деякі інші нормативні документи на майбутній рік.

Виконком розглянув також і програми на наступну п`ятирічку (2012 – 2025р.р.): «Про забезпечення діяльності КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради», «Безпечне місто», «Про розвиток малого та середнього підприємництва», «Комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО, ООС, членів їхніх сімей, постраждалих учасників Революції гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України».

Серед менш масштабних, повсякденних робочих проєктів були розглянуті питання олександрійських міськрайонного центру зайнятості, центру надання адміністративних послуг, дитячо-юнацької спорт школи №2. Присутні ухвалили декілька рішень, пов`язаних з проведенням новорічно-святкових заходів і торгівлею відповідною атрибутикою і ялинками.

Також виконком розглянув цілий блок питань стосовно умов проживання і виховання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, трьом дітям надано статус дітей-сиріт та ухвалено рішення про їхнє влаштування до благодійного центру «Джерело життя»; на квартирний облік поставили 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування по досягненню ними 16-річного віку.

Ще більший перелік (19 пунктів) містив блок проєктів рішень про оренди земельних ділянок і прав власності на них.

Чимало з вищезгаданих розглянутих проєктів і ухвалень варті того, щоб розповісти про них детальніше – це «Голос Громади» зробить у подальших повідомленнях.