Деякі кримінальні події тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 437 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 49 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив речник міськвідділу Віталій Старчик.

«Позичив» телевізор (без відома власниці). Кілька днів тому до міськвідділу поліції звернулася 30-річна олександрійка з приводу того, що її бабусю обікрали. Невідомий злодій умудрився вільно, хоча й таємно проникнути до квартири жінки і поцупив звідти всього одну, зате не дешеву річ: телевізор SONY вартістю близько 4 тисячі гривень.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами поліцейські встановили особу, котра скоїла злочин. Це виявився 24річний мешканець міста, проти якого відкрито провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Злодії теж полюбляють пляжі. А 57-річний житель міста зазнав від крадіжки ще більших збитків. Спекотного 5 липня цього року він просто відпочивав біля місцевої річки і ненадовго залишив без уваги власний смартфон. Зате свою нездорову увагу до безнаглядного гаджету проявив хтось інший, внаслідок чого господар позбувся мобільника вартістю 5500 гривень. Поліції про це він заявив аж наступного дня, 6 липня.

Тим не менш правоохоронцям нещодавно вдалося встановити особу «пляжного» крадія: у скоєнні крадіжки викрито 29-річного мешканця міста. За даним фактом порушено провадження за ч.1 ст.185 ККУ.

Також минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції проводилося чергове відпрацювання міста, в ході якого було попереджено та розкрито декілька правопорушень.

Крім того, протягом тижня міськими правоохоронцями було складено 171 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 91 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння складено 5 протоколів. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 18 осіб.

За вчинення домашнього насильства складено 8 протоколів (ст.172 п.2 КУпАП).