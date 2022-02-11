Діджитал: цифрові навички та навчання упродовж життя

Активне запровадження різновекторних цифрових е-послуг та цифрової освіти суттєво впливає на щоденне життя пересічних громадян незалежно від віку, соціального та матеріального становища.

Сьогодні майже все, що ми робимо, потребує певного рівня цифрових навичок, які, дедалі більше «інтегруючись» у наш побут, стають невід’ємною частиною повсякденного життя, у т.ч. й професійного.

Наприклад, уже зараз найбільш затребувані професії переважно вимагають шукачів роботи з наявністю цифрових навичок.

Тому цифрова грамотність повинна бути однією з ключових компетентностей кожної людини задля розширення її можливостей під час реалізації її прав у всіх сферах життя, у т.ч. й в отриманні послуг.

Серед інших державних установ служба зайнятості сьогодні є також майданчиком надання широкого спектру послуг, зокрема й через електронні сервіси.

На інтернет-ресурсі державної служби зайнятості, який має назву «Єдине соціальне середовище зайнятості», створено низку зручних електронних сервісів, якими можна скористатися, не виходячи з дому.

Насамперед, для запису на індивідуальний прийом до фахівця без попереднього відвідування центру зайнятості громадяни можуть скористатися послугою “Електронна черга”. Для зручності у пошуку актуальних вакансій у вільному доступі Інтерактивна мапа вакансій у розрізі регіонів.

Упроваджено в роботу електронні кабінети для шукачів роботи та роботодавців, що спрощують комунікації служби зайнятості з клієнтами.

Усім, хто прагне розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання, рекомендуємо скористатися зручним сервісом – «Освітній портал державної служби зайнятості». Сервіс надає можливість розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці; отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу; навчитися складати резюме сучасного формату; обрати освітні курси та ін.

Дистанційно можна отримати й профорієнтаційні послуги, скориставшись онлайн Платформою з профорієнтації та розвитку кар’єри.

Слід нагадати, що чимало запроваджено електронних сервісів на сайті державних послуг «Дія», у т.ч. і сфери зайнятості. Так, наприклад, через зазначений сервіс можна зареєструватися у службі зайнятості.

Отже, цифрові навички стають незамінним супутником у повсякденному житті людини, її роботі та побуті. А вже опановувати ці навички чи ні – особистий вибір кожного. Розвивайтеся, розширюйте свій кругозір, наповнюйтеся новими знаннями – і вперед до нових звершень!