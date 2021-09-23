Діджиталізація тут і зараз: навчання водіїв – онлайн, доставка посвідчення водія – додому

Днями, під час засідання Кабінету міністрів України, було внесено зміни до деяких постанов.

«Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку», – зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Найближчим часом, здійснивши обмін або заміну посвідчення водія онлайн, громадяни за бажанням зможуть отримати його за допомогою національного оператора поштового зв’язку або кур’єром. Послуга буде реалізована за допомогою Електронного кабінету водія та застосунку Дія. Такі нововведення мінімізують контакти з іншими людьми і тому є найбезпечнішим способом отримання документів в період пандемії, а також значно заощадять час витрачений на відвідування сервісних центрів МВС. Проєкт реалізується у співробітництві з Міністерством цифрової трансформації та ДП “Інфотех”.

Також з’явиться можливість здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв онлайн. Акредитований заклад, що планує навчати дистанційно, під час реєстрації списку навчальної групи в Єдиному державному реєстрі МВС, має проінформувати про це територіальний сервісний центр МВС. Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв буде здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. У разі тимчасового припинення дії сертифікату про акредитацію навчального закладу – онлайн-навчання призупиняється. Онлайн-навчання буде впроваджено протягом 6-ти місяців з дати набрання чинності постанови.

Зміни торкнулися і постанови, що регламентує вартість адміністративних послуг. Тепер ціна за послугу з реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів усіх категорій становитиме єдину ціну – 200 грн, а послуга з відповідального зберігання номерних знаків – 9 грн за добу.