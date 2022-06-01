Діловодство та культура мовлення: підвищуйте власний професіональний рівень

Вам близька сфера діловодства? Прокладаєте шлях до омріяної роботи? Бажаєте не зупинятися на досягнутому й долати кожну сходинку «кар’єрної драбини»?

Як це зробити? Легко! Долучайтеся до навчання, яке розпочнеться 06 червня 2022 року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Для вас проводитимуть курси цільового призначення за навчальною програмою «Ділове українське мовлення та редагування службових документів».

Це чудова можливість оволодіти нормами сучасного ділового українського мовлення, навичками редагування службових документів з урахуванням змін нової редакції правопису. До того ж ви опануєте термінологію ділового спілкування та особливості застосування усної й писемної ділової мови.

Нагадаємо, що для безробітних громадян, зареєстрованих у службі зайнятості, професійне навчання проводиться безкоштовно, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Умови направлення на навчання: освіта професійно-технічна, вік особи не менше 18 років та медична довідка.

Якщо вас зацікавила ця інформація, зверніться до найближчого центру зайнятості за місцем вашого перебування або до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

З орієнтовним графіком навчання за іншими професіями, за якими передбачається організація професійного навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у червні 2022 року, можна ознайомитися тут: https://cutt.ly/3JpR7S1

Пам’ятайте, ринок праці з кожним днем змінюється, тому для того, аби отримати бажане, необхідно удосконалювати свої навички та вміння.