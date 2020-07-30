Ділянка автошляху М-22 Полтава — Олександрія увійшла до списку найбільш аварійних доріг області

Сьогодні, 30 липня, під час прес-конференції з питань безпеки дорожнього руху заступник очільника обласної поліції назвав чотири найбільш небезпечних ділянок доріг по Кіровоградській області, повідомляє «Голос Громади».

До переліку потрапила найбільша по аварійності в області доріг М-22 Полтава — Олександрія.

На другому місці по ДТП в області знаходиться автомобільна дорога М-05 Київ — Одеса.

Третьою стала ділянка дороги державного значення Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв. Ще одним аварійним участком став автомобільний шлях М-12 – Стрий — Рогатин — Бережани — Тернопіль — Хмельницький — Вінниця — Кропивницький — Знам’янка.