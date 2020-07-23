Дітей Олександрійщини запрошують до участі у всеукраїнському конкурсі «Що для мене Україна?»

Дітей Кіровоградської області віком від 3 до 18 років запрошують до участі у всеукраїнському конкурсі малюнків і фотографії «Що для мене Україна?», повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської ОДА.

Конкурс приурочений до Дня Незалежності України та направлений на культурно-освітній розвиток, формування у дітей та підлітків національної ідентичності, патріотичне виховання, самореалізацію та творчий розвиток.

Конкурс проводиться за двома категоріями – фотографія та малюнок.

Номінації в категорії «Фотографія» (за тематикою, без вікового розподілу):

Природа України

Архітектура України

Історичні місця Україні

Українські традиції

Номінації в категорії «Малюнок» (за віком):

Перша Молодша група. Індивідуальна робота (від 3 до 5 років);

Перша Молодша група. Колективна робота (від 3 до 5 років);

Друга Молодша група. Індивідуальна робота (від 6 до 10 років);

Друга Молодша група. Колективна робота (від 6 до 10 років);

Середня група. Індивідуальна робота (від 11 до 14 років);

Середня група. Колективна робота (від 11 до 14 років);

Старша група. Індивідуальна робота (від 15 до 18 років);

Старша група. Колективна робота (від 15 до 18 років).

Малюнки повинні бути пов’язані з загальною тематикою конкурсу та виконані в довільній графічній чи живописній техниці на форматі А4. Також вони можуть бути виконані як мінікомікс чи «мем».

Фотороботу у форматі JPEG чи у відсканованому вигляді необхідно надіслати разом із заявкою на електрону адресу uwcfua@gmail.com.

Дедлайн прийому робіт — 15 серпня 2020 року.

Більш детальніше дізнатися про умови конкурсу можна за посиланням.

Переможці конкурсу будуть оголошені під час Творчого фестивалю «З Україною в серці», що відбудеться в м. Київ під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України. Крім того, на зазначеному фестивалі буде організована виставка робіт учасників конкурсу у вигляді карти, що говорить.