Дітлахи віддалених районів Олександрії драйвово та весело провели вихідні

Днями, завершуючи святкування Дня захисту дітей, у віддалених куточках Олександрії провели низку цікавих та розважальних заходів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Працівники міської центральної бібліотечної системи організували та провели захопливе дозвілля для маленьких мешканців Олександрії, зокрема у Заводському, Перемозькому мікрорайонах та на території ЗНЗ № 8.

Гарний настрій, конкурси, вікторини, позитивні емоції, ігри, танцювальні флешмоби, незвичні квести та забави… Все це зробило вихідні дні для маленьких олександрійців казковими, чарівними та закарбувалось у пам`яті приємними спогадами про дитинство.